Buzulları korumak şart

İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı nedeniyle dünya ciddi su kriziyle karşı karşıya.
Kuraklık ve düzensiz yağışlar su kaynaklarını tehdit ederken hızla artan nüsü ise su talebini artırıyor. Her yıl tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesine odaklanılması amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Dünya Su Günü’nün ana temasının ‘Buzulların korunması’ olduğunu ifade eden Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, “İklim değişikliği buzullarında erimesine neden oluyor. Buzulların erimesi taşkınlar, akabinde kuraklık, arazi tahribatları neden oluyor. Buzulların korunması için iklim değişikliğiyle mücadele etmemiz lazım. Küresel ısınmayı durdurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
BİREYSEL TÜKETİME DİKKAT EDİLMELİ
Türkiye’de kişi başına kullanılan günlük 150 litre su tüketiminin bazı tedbirlerle önce 120 litre daha sonra ise 90 litreye düşürülmesini ifade eden Sever, alınabilecek tedbirleri şu şekilde anlattı: “Evlerinizde sızıntıları, kaçakları giderin, bulaşıkları yerleştirirken önden sudan geçirmeyin, duşta kalma sürenizi kısaltın, yağmur suyu hasadı ile yağmur sularını bahçe sulamalarında ya da tuvalet giderinde rezervuarlarda kullanabilirsiniz. Tuvalet rezervuarlarını 24 litre yerine 8 litre tercih edersek evlerimizde su verimliliğini sağlayabiliriz.”