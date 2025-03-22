Buzulları korumak şart

Kuraklık ve düzensiz yağışlar su kaynaklarını tehdit ederken hızla artan nüsü ise su talebini artırıyor. Her yıl tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesine odaklanılması amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl Dünya Su Günü’nün ana temasının ‘Buzulların korunması’ olduğunu ifade eden Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, “İklim değişikliği buzullarında erimesine neden oluyor. Buzulların erimesi taşkınlar, akabinde kuraklık, arazi tahribatları neden oluyor. Buzulların korunması için iklim değişikliğiyle mücadele etmemiz lazım. Küresel ısınmayı durdurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.