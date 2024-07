Cambaz adına ödül almaktan gurur duydum

Hikâyeyi Tamamla Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü Kategorisinde “Yol” adlı fotoğrafıyla birinci olan Kudret Deniz Kalaycı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na giderken bindiği vapurun camına yansıyan görüntüyü görünce heyecanlandığını ve o anı kayıt altına aldığını söylüyor. Kalaycı, “Sonrasında bu özel kare ortaya çıktı. Fotoğrafa baktığınızda adanın iki farklı yüzü görünüyor yani ne kadar heybetli ve ihtişamlı dursa da içinde ki acıyı gizleyemiyor” diyor ve ekliyor:“Aslında hikâye Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının hukuksuzca asıldığı Yassıada’da yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na giden sessiz ve ıssız yolda başladı. Yakın siyasi tarihe tanıklık eden bu sessiz tanığın yansıması tıpkı bu vapurun camına yansıdığı gibi yansıdı günümüze. Mekanlarda tıpkı insanlar gibi içindeki hüznü, üzüntüyü yası gizler. Her ne kadar mutlu ve güzel görünseler de geçmişlerinin derinliklerinden gelen yasın yansımasını onlara yaklaştıkça ve tanıdıkça hisseder ve öğrenirsiniz. Tıpkı Yassıada’nın o muhteşem güzelliğinde sakladığı yaslı hikâyelerin cama yansıması gibi içimizde sakladığınız tüm acıları da hatırlatan anılar gelir aklımıza.”

Filistin’de şehit olan tüm gazeteciler adına; “Gaza is On Fire “adlı fotoğrafıyla Gazze Özel Ödülü’nü ise Mustafa Hassona aldı. Fotoğrafı 22 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah şehrinde bulunan Mescid-i Aksa Hastanesi’nde çekildiğini söyleyen Hassona, “Gazze’de yaşanan zulüm esnasında gazeteci olarak yaşadığımız şey yoğun bir baskıdır. Fotoğraflarını çektiğiniz insanlara karşı yoğun bir baskı hissediyorsunuz. İşin en kötü yanı da bitmek bilmeyen bir zulme şahitlik ediyorsunuz, kendi gözlerimizle sürekli kan ve parçalanmış bedenler gördük. Öfkemizi artıran şey hepsinin masum insanlar olması. Birçok defa bu masum insanların kendi ailemden insanlar da olabileceğini düşündüm ve her seferinde içimde bir korku oluşuyordu. Orada olduğum zamanlarda soykırımın şiddeti çok fazla olduğundan çok kez ağlayarak yere yığıldığım oldu, bazen o kadar kötü hissediyordum ki çalışamıyordum” diye anlatıyor ve ekliyor: “15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz gibi insanlar, Türkiye’ye karşı darbe girişiminde özgürlük ve demokrasi için mücadele ederek bedel ödemişlerdir ve onlar en üst düzeyde anılmayı hak ediyorlar. Mustafa, vatanı için canını verdi ve bu milletin kahramanı oldu. Filistin’de de aynısı yaşanıyor, masum insanlar bedel ödeyerek özgürlükleri için mücadele ediyorlar. Onlarda 15 Temmuz’da darbecilere karşı mücadele eden buradaki şehitler gibi kahramanlar.”