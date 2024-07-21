Cambaz adına ödül almaktan gurur duydum

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen gazetemiz Foto Muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz” fotoğraf yarışmasının üçüncü ödül töreni geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşen törende 14 fotoğraf sanatçısı ödüllerini aldı. Bu ödülün onlar için ne anlama geldiğini ve çektikleri karenin hikâyesini Yeni Şafak Pazar’a anlattı.





MÜRSEL YAĞCIOĞLU

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye ve Tasavvuf inancına bağlılıklarını çektim

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar Kategorisinde; “Semazenler” adlı fotoğrafıyla birincilik ödülünün sahibi olan MÜrsel Yağcıoğlu ise fotoğrafını çektiği anı şu sözlerle paylaşıyor: “Vuslatın 750. yılında alimler şehri Konya’da yapılan Sema gösterisi esnasında genç Semazenlerin gözlerinde hissettiğim Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye, felsefesine ve Tasavvuf inancına bağlılıklarını çektim. Tarihin müstesna maneviyat önderlerinden biri Mevlânâ terbiyesi ile yoğuruldukları çok belliydi. Çok saygılıydılar, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve felsefesine saygılarını göstermek için başlarını bile kaldırmadılar. Genç semazenlerin arasında gördüklerimi ve hissettiklerimi fotoğrafla anlatmak istedim.” “Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasını kazanmak benim için birçok açıdan derin anlamlar barındıran bir ödüldür” ifadelerini kullanan Yağcıoğlu, “Mustafa Cambaz Balkanlar’da doğduğu için ve ben de o toprakların insanı olduğum için hemşehrim gibi hissettiğim bir meslektaşımdır. Vatanseverliği ve ülkem için hissettiğimiz sevgi de ortaktır. Adını taşıyan anlamlı bir yarışmada ödül almaktan gurur duydum” şeklinde konuşuyor.





KUDRET DENIZ KALAYCI

Adanın hem hüzünlü hem heybetli yanını yansıttım

Hikâyeyi Tamamla Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü Kategorisinde “Yol” adlı fotoğrafıyla birinci olan Kudret Deniz Kalaycı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na giderken bindiği vapurun camına yansıyan görüntüyü görünce heyecanlandığını ve o anı kayıt altına aldığını söylüyor. Kalaycı, “Sonrasında bu özel kare ortaya çıktı. Fotoğrafa baktığınızda adanın iki farklı yüzü görünüyor yani ne kadar heybetli ve ihtişamlı dursa da içinde ki acıyı gizleyemiyor” diyor ve ekliyor:“Aslında hikâye Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının hukuksuzca asıldığı Yassıada’da yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na giden sessiz ve ıssız yolda başladı. Yakın siyasi tarihe tanıklık eden bu sessiz tanığın yansıması tıpkı bu vapurun camına yansıdığı gibi yansıdı günümüze. Mekanlarda tıpkı insanlar gibi içindeki hüznü, üzüntüyü yası gizler. Her ne kadar mutlu ve güzel görünseler de geçmişlerinin derinliklerinden gelen yasın yansımasını onlara yaklaştıkça ve tanıdıkça hisseder ve öğrenirsiniz. Tıpkı Yassıada’nın o muhteşem güzelliğinde sakladığı yaslı hikâyelerin cama yansıması gibi içimizde sakladığınız tüm acıları da hatırlatan anılar gelir aklımıza.”

“Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışması ödülü almak benim için hem Cambaz’ın hem de Adnan Menderes’in anısını yaşatmak adına büyük bir onur” diyen Kalaycı, “Bir tarafımda hüzün olduğu kadar diğer yanımda da bu ödüle layık görüldüğüm için büyük mutluluk yaşıyorum” şeklinde konuşuyor.





MUSTAFA HASSONA

Bitmek bilmeyen bir zulme şahitlik ediyorsunuz

Filistin’de şehit olan tüm gazeteciler adına; “Gaza is On Fire “adlı fotoğrafıyla Gazze Özel Ödülü’nü ise Mustafa Hassona aldı. Fotoğrafı 22 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah şehrinde bulunan Mescid-i Aksa Hastanesi’nde çekildiğini söyleyen Hassona, “Gazze’de yaşanan zulüm esnasında gazeteci olarak yaşadığımız şey yoğun bir baskıdır. Fotoğraflarını çektiğiniz insanlara karşı yoğun bir baskı hissediyorsunuz. İşin en kötü yanı da bitmek bilmeyen bir zulme şahitlik ediyorsunuz, kendi gözlerimizle sürekli kan ve parçalanmış bedenler gördük. Öfkemizi artıran şey hepsinin masum insanlar olması. Birçok defa bu masum insanların kendi ailemden insanlar da olabileceğini düşündüm ve her seferinde içimde bir korku oluşuyordu. Orada olduğum zamanlarda soykırımın şiddeti çok fazla olduğundan çok kez ağlayarak yere yığıldığım oldu, bazen o kadar kötü hissediyordum ki çalışamıyordum” diye anlatıyor ve ekliyor: “15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz gibi insanlar, Türkiye’ye karşı darbe girişiminde özgürlük ve demokrasi için mücadele ederek bedel ödemişlerdir ve onlar en üst düzeyde anılmayı hak ediyorlar. Mustafa, vatanı için canını verdi ve bu milletin kahramanı oldu. Filistin’de de aynısı yaşanıyor, masum insanlar bedel ödeyerek özgürlükleri için mücadele ediyorlar. Onlarda 15 Temmuz’da darbecilere karşı mücadele eden buradaki şehitler gibi kahramanlar.”





HÜSEYIN TÜRK

Çocukların heyecanı birincilik getirdi

Yeni Nesil Fotoğraflar/Cep Telefonu Çekimi Kategorisinde; “Kabotaj Bayramı Etkinlikleri adlı fotoğrafıyla birincilik ödülünün sahibi olan Hüseyin Türk, “Yaz tatilini geçirdiğim Sinop’un Gerze ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Yağlı Direkten Bayrak Kapma’ yarışmasında çocuklar akşamki müsabaka için direkte bayrak henüz takılı olmasa da antrenman yapmaya koyulmuşlardı. Akşam yapılacak müsabakada aynı anda iki veya daha fazla yarışmacıyı direkte göremeyeceğim için çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu böyle bir anı fotoğrafladığım için en az onlar kadar mutlu hissettiğimi hatırlıyorum” sözleriyle o anı anlatıyor. Türk, “Aldığım ödül, vatanperver bir fotoğrafçı olan muhacir ağabeyimizin adına düzenlenen bu yarışmaya katılmanın yanında ve de dereceye girmem dolayısıyla İstanbul’da ömrüm boyunca unutamayacağım anlara vesile oldu ” diyor.





SERGEN SEZGIN

Depremin simge fotoğraflarından birini çektim

2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde “Mucize” adlı fotoğrafıyla birinci olan Sergen Sezgin, tüm Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren Hatay’da görev almış. “Bu büyük felaketin acısını hem insani olarak derinden yaşarken bir yandan da mesleğimi yapmam gerekiyordu” ifadelerini kullanan Sezgin, “Soğukkanlı kalıp, bölgedeki durumu en vurucu karelerle aktarmam gerektiğinin farkındaydım. Gece gündüz demeden çalıştığımız bu süreçte artık arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelinmişti. ‘Umutlar tükendi’ denilen zamanlarda bir enkazdan ses duyuldu ve 209 saat sonra ‘Mucize’ olarak adlandırılan bir kurtarma operasyonuna tanıklık ettik. Antakya ilçesindeki bir enkazda uzun uğraşlar sonucu bir karı kocaya canlı ulaşıldı. Neredeyse tüm ulusal ve uluslararası basın bu mucizeyi görüntülemek için heyecanla bekliyordu. Tarihe tanıklık edeceğimin farkında olarak, belki de hayatımı tehlikeye atarak yıkılan binaya en yakın noktaya ilerledim. Her an yıkılma tehlikesi olan binanın altında, enkazdan çıkarılan kadının ellerini semaya kaldırıp şükrettiğini duydum. Hemen yanından bu anı fotoğrafladım ve depremin simge fotoğraflarından birini çekmiş oldum. Bu anı bu kadar yakından görüntüleyerek de kendi adıma büyük bir başarıya imza attım” diye çektiği o fotoğrafı anlatıyor.

Bu ödül mesleki olarak unutulmaz bir anı

15 Temmuz gibi tarihimizin önemli bir günü münasebetiyle düzenlenen yarışmada ödül almanın ayrıca gururlu ve mutlu hissettirdiğini söyleyen Sezgin, “Basın şehidimiz Mustafa Cambaz adına düzenlenen bu törende başarıya ulaşmak da mesleki olarak yaşadığım en unutulmaz anlardan biri oldu” diyor. Sezgin, “Türkiye’nin en büyüklerinden gösterilen ve jürisinde ülkemizin fotoğraf alanındaki en duayen isimlerinin yer aldığı jürinin değerlendirmesiyle ödüle layık görülmenin kolay olmayacağını biliyordum. Bu kadar değerli bir jürinin kararıyla ödül almak ve devlet büyüklerimizin katıldığı tören de yer almak 10 yıllık meslek kariyerimin en önemli anları arasında yer aldı” şeklinde duygularını paylaşıyor.





EMIN SANSAR

Cambaz gibi cesur bir gazeteci adına ödül almak onur verici

2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları Kategorisinde ikincilik ödülü alan Emin sansar MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırı anını ölümsüzleştirmişti. “Yumruk” adlı fotoğrafın hikâyesini Sansar şöyle anlatıyor: “Maçın son düdüğü çalınca ekipmanlarını toplayıp sahadan ayrılmadım. Maç sonundaki tepkileri fotoğraflıyordum. Bu esnada maçın hakemine doğru koşan insanları görünce o tarafa doğru yönelip yaşanan olayları fotoğraf makinemle saniye saniye kaydettim.” Şehit Mustafa Cambaz gibi cesur ve doğruların yanında olan bir foto muhabiri anısına düzenlenen yarışmada ödül almanın gurur verici olduğunu dile getiren Sansar, “Düzenlendiği tarihten itibaren jürisiyle ve katılımcı fotoğraflarıyla iyi bir yerde olan yarışmada fotoğrafımın değerlendirilmesi ve dereceye girmesi mutluluk verici” ifadelerini kullanıyor.





OSMANCAN GÜRDOĞAN

Bu fotoğrafı çekmek için alanda birkaç tur attım

Osmancan Gürdoğan da 30 Ağustos’ta çektiği “Dolunay ile Bayraktar Akıncı” adlı fotoğrafıyla 2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları Kategorisinde üçüncü oldu. Gürdoğan “30 Ağustos akşamı dolunay olduğunu biliyordum. Fotoğrafı çekerken havada uçuş gerçekleştiren Bayraktar Akıncı’yı gördüm. Birlikte bir fotoğraflarını çekebilmek için alanda birkaç tur atarak denemeler yaptım. Akıncı dolunaya gelmeden dönüş gerçekleştirmeye başladı. Ümidimi kesmiştim, lakin son a nda ayın üzerinde siyah bir nokta gördüm, makinemi gözüme dayayıp arka arkaya fotoğraf çekmeye başladım” sözleriyle o anı anlatıyor. Gürdoğan, yarışma ile ilgili de “Meslek büyüklerimin üzerimdeki emeği çok büyük. Üzerimde emeği olmasa da Mustafa Cambaz da o meslek büyüklerimden birisi ve 2016 yılında şehit düşmesine rağmen üzerimde hâlâ bu yarışma sayesinde emeği geçiyor” diyor.





EKREM ŞAHIN

İnsanlığın doğaya verdiği zararın somut bir kanıtı

Tunus’ta yer alan ve bir zamanlar hayat dolu olan Chott El Jerid gölünün şu anki hali, küresel iklim krizinin en acı verici sonuçlarından birini gözler önüne seriyor. Bir zamanlar yaşam kaynağı olan bu göl, şimdi ise kuraklığın pençesinde can çekişiyor. Yeni Nesil Fotoğraflar/Cep Telefonu Çekimi Kategorisinde; “Kuraklık” adlı fotoğrafıyla üçüncülük ödülünün sahibi olan Ekrem Şahin “Bu görüntü, insanlığın doğaya verdiği zararın somut bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. Su kaybolursa hepimiz yok oluruz. ” şeklinde ödül alan fotoğrafını anlatıyor. “Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışmasından ödül almak her fotoğraf sanatçısının olduğu gibi benim de hayalimdi” diyen Şahin, “Türkiye’nin önemli prestij yarışmaları arasında gösterilen 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın anısına düzenlenmiş olması manevi değer olarak da çok yüksek” diyor.





MURAT BAKMAZ

Sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir sorumluluk

Yeni Nesil Fotoğraflar/Cep Telefonu Çekimi Kategorisinde; “Uçurtma” adlı fotoğrafıyla ikinci olan Murat Bakmaz da “Mardin’in dar sokaklarında gezinirken, okul bahçesinin taş duvarına tırmanmış genç bir çocuk gördüm. Elinde renkli bir uçurtma vardı ve yüzünde büyük bir heyecanla rüzgarın doğru anını bekliyordu. Onun arkasında, Ulu Cami’nin minaresi tüm görkemiyle yükseliyordu. Genç çocuk, nihayet uygun rüzgarı yakaladığında uçurtmasını serbest bıraktı. Renkli uçurtma, gökyüzüne doğru süzülmeye başladığında bir çocuğun hayallerine tanıklık ediyordum” diye o anları anlatıyor. Bakmaz, “Yarışmada dereceye girmek, Cambaz’ın anısını yaşatmak ve onun hatırasını onurlandırmak, fotoğrafın güçlü bir anlatım aracı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu yarışma, sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir sorumluluk” ifadelerini kullanıyor.





NEŞE ARI

Cambaz’ın azmi ilham veriyor

Yeni Nesil Fotoğraflar/Drone Çekimi Kategorisinde; “Flamingo” adlı fotoğrafıyla üçüncülük ödülünün sahibi olan Neşe Arı, üç yakın arkadaşıyla Afyonkarahisar yollarına düşmüş ve iki gün boyunca drone fotoğrafları çekmiş. Arı, “Son gün, Afyonkarahisar şehrinden dönerken bir arkadaşımız bölgeye hakimdi ve ‘Burada flamingolar vardı’ diyerek bizi kuşların yanına götürdü. Ancak ilk bakışta hiçbir şey görünmüyordu. Drone’u kaldırdığımız an bizi bekleyen görsel şölen karşısında hepimiz büyülendik”sözleriyle ödül aldığı fotoğrafını çekme anını anlatıyor. “Cambaz, hayatını adadığı değerler uğruna tereddüt etmeden mücadele eden, bir kahramandı” ifadelerini kullanan Arı, ödül ile ilgili şunları söylüyor: “Onun anısını yaşatmak ve bıraktığı mirası onurlandırmak adına verilen ödülü alan her birey, onun kahramanca mücadelesini ve fedakarlığını geleceğe taşımakta ve insanlık adına birer ışık olmaktadır. Bu ödül, onun yüce ruhunun bir yansıması kadar kıymetlidir. Onun azmi ve kararlılığı, hepimize ilham vermeye devam edecektir. Şehit Mustafa Cambaz’ın mirasını yaşatmak ve onun değerlerini gelecek nesillere taşımak adına ödülü almak benim için büyük onur ve gurur kaynağıdır.”





ALI ATMACA

Çektiğim fotoğraf kıymetli bir belge olarak yerini aldı

Yeni Nesil Fotoğraflar/Drone Çekimi Kategorisinde; “TCG Anadolu Boğaz Geçişi” adlı fotoğrafıyla ikinci olan Ali Atmaca da “Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreninde yer aldı. Tören saati geldiğinde İstanbul Boğazı’na güney istikametinden girdiğimiz andan itibaren seyir halindeki savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu üzerinden dronumu kumanda ederek geçit törenini havadan takip ettim” sözleriyle fotoğrafını çektiği o anı anlatıyor. Atmaca yarışma ile ilgili “Şehit Mustafa Cambaz’ın yaşatılacak hatıralarında adımın savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu fotoğrafı ile birlikte kayıtlara geçmesi mesleki açıdan da kıymetli bir belge olarak yerini aldı” diyor.





CANER BAŞER

Manevi bakımdan en prestijli yarışma

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar Kategorisinde; “Bayraklı Baba” adlı fotoğrafıyla ikinci olan Caner Başer de çektiği fotoğrafı şu sözlerle dile getiriyor: “Bayraklı Baba Türbesi’ni fotoğraflamaya giderken yukarıdan çekmeyi planlamamıştım. Zira üstte türbeyi kaplayan Türk Bayrağı vardı. Oraya gittiğimde gece çıkan fırtınadan dolayı bayrak yerinden çıkmıştı. Üst açıdan daha güzel daha doğru bir fotoğraf oldu. Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması da özellikle manevi bakımdan en prestijli yarışma. Böyle bir oluşumda fotoğrafımla birlikte yer almak çok anlamlı.”



