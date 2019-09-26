Hayat Cami hayatın içinde hayat caminin içinde
AKTÜEL

Cami hayatın içinde hayat caminin içinde

Diyanet İşleri Başkanlığı 1-7 Ekim’de düzenlenecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki temasını, “Cami ve Hayat” olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başkanlıktan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıya göre, hafta kapsamında, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle caminin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi göz önünde bulundurularak sevgi, bilgi ve birlik mekanı olduğuna işaret edilecek.

TARİHİ MİSYONU CANLANACAK

İnsanların caminin manevi ikliminde buluşmaya davet edileceği programlarda, caminin dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine taşınmasının önemi üzerinde durulacak. Böylece camilerin tarihte yüklendikleri misyonun tekrar canlandırılmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, “Cami hayatın içinde, hayat caminin içinde”, “Cami hayatın merkezi” sloganlarıyla hazırlanan camilerle ilgili görseller de sosyal medyada ve faaliyet sahalarında kullanılacak.

Camide korku filmine inceleme başlatıldı

  • Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, imamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Çaycuma’ya bağlı Veliköyü Saraçlar Mahallesi’nde cami imamı olarak görev yapan E.A., iddiaya göre, cami avlusunda projeksiyon cihazı ile çocuklara ‘Siccin 4’ isimli korku filmini izletti. Çocukların korktuklarını belirten aileler, imama tepki gösterdi. Kendilerinin bile bu tür korku filmlerini izlemekten çekindiğini belirten aileler, çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddiasıyla ilçe müftülüğüne şikayette bulundu.
  • BİLGİ İSTEDİK
  • Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, Veli Köyü Saraçlar Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi olan E.A.’yı çağırarak konu hakkında bilgi istediğini ve inceleme başlattığını açıkladı.

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