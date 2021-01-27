Hayat Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı Zarar büyük
AKTÜEL

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı: Zarar büyük

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı: Zarar büyük

Isparta’da camiye giren 13-14 yaşlarında 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yetkililer zararın 7 bin lira olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Çocuklar yangın tüpüyle cami içine zarar verdi.
Çocuklar yangın tüpüyle cami içine zarar verdi.

Isparta'da Fatih Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Çırak Cami’nde 5 çocuk, avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi. Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ZARAR 7 BİN LİRA

Isparta Müftülüğü yetkilileri, 5 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği, ancak yaşları 13-14 arası olan 5 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi. Isparta Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan çocukların cami içinde yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Camiye giren çocuklar ortalığı birbirine kattı
OYNAT 00:59
Camiye giren çocuklar ortalığı birbirine kattı
Isparta'da camiye giren 13-14 yaş arası 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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