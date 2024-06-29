Can Kıraç uğurlandı

97 yaşında hayatını kaybeden Can Kıraç için Bebek’te bulunan Hümayûn-u Âbad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, iş adamı Aydın Doğan ve Güler Sabancı'nın yanı sıra siyaset, spor ve medya dünyasından pek çok isim katıldı. Tabutu Galatasaray bayrağına sarılan Can Kıraç'ın cenazesi, törenin ardından Rumeli Hisarı'ndaki Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.