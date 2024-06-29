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Hayat

Can Kıraç uğurlandı

Koç Holding'in kuruluşunda önemli rol oynayan Can Kıraç, siyasilerin spor ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Burak Doğan
04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:05 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Can Kıraç için Bebek’te bulunan Hümayûn-u Âbad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Can Kıraç için Bebek’te bulunan Hümayûn-u Âbad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

97 yaşında hayatını kaybeden Can Kıraç için Bebek’te bulunan Hümayûn-u Âbad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, iş adamı Aydın Doğan ve Güler Sabancı'nın yanı sıra siyaset, spor ve medya dünyasından pek çok isim katıldı. Tabutu Galatasaray bayrağına sarılan Can Kıraç'ın cenazesi, törenin ardından Rumeli Hisarı'ndaki Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.



#Can Kıraç
#Vefat
#Koç Holding
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