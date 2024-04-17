Cannes’da Filistin rüzgarı esecek

Saint Levant sahne isimli Filistinli sanatçı Marwan Abdelhamid, aralık ayında GQ dergisinin verdiği yılın adamı ödülünü Gazze halkına adamıştı. Levant, konser öncesi “Özgür Filistin” sloganı atan kalabalığa Filistin kültüründen eserler seslendirdi. Kefiye ve Filistin bayraklarının dalgalandığı konserde söz alan şarkıcı, “Gazze halkı son altı aydır vahşi bir soykırıma maruz kalıyor. Ve Filistin halkı 75 yıldır acımasız bir işgalin içinde” dedi. Aynı gün konser veren ABD’li rapçi Tyler, The Creator ise sahneye Filistin rozetiyle çıktı. 2024 Grammy’de en iyi yeni şarkıcı ödülünü alan ABD’li Victoria Monét de pazar günü sahne aldığı Coachella’da Gazze’yi özellikle belirtmese de “Savaşları durdurun, nefreti durdurun, soykırımları durdurun. Aşkla yaşayın, küçük düşünmeyi bırakın” cümlelerini kurdu.
ATEŞKES OLMAZSA SERGİSİNİ AÇMAYACAK
Meksika, Lübnan ve Kolombiya’dan animatörler Gazze’deki çocukları onurlandırmak ve ateşkes talep etmek için oluşturduğu GRAM Palestina isimli bir platform kurdu. 43 sanatçı, İsrail’in Gazze’de katlettiği 13 binden fazla Filistinli çocuğun anısına animasyon hazırladı. Filistinli şair Gassan Kanafani’nin şiiriyle yayınlanan video, ateşkes çağrısında bulundu.
14 Mayıs’ta düzenlenecek Cannes Film Festivali, özel bir başlıkta Filistin yapımlarını sinemaseverlerle buluşturacak. Uluslararası platformlarda Filistin kimliğinin anlatımına odaklanan Filistin Film Enstitüsü (PFI), festival kapsamında düzenlenecek Docs-In-Progress başlığında yapım aşamasındaki dört belgesel gösterecek+. Bir başka gelişme ise yarın başlayacak Venedik Bienali’nden geldi. Bienalde yer alacak İsrailli Ruth Patir isimli sanatçı, Gazze’de ateşkes sağlanıp rehineler serbest bırakılana kadar sergisini açmayacağını söyledi.