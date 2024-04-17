Cannes’da Filistin rüzgarı esecek

Saint Levant sahne isimli Filistinli sanatçı Marwan Abdelhamid, aralık ayında GQ dergisinin verdiği yılın adamı ödülünü Gazze halkına adamıştı. Levant, konser öncesi “Özgür Filistin” sloganı atan kalabalığa Filistin kültüründen eserler seslendirdi. Kefiye ve Filistin bayraklarının dalgalandığı konserde söz alan şarkıcı, “Gazze halkı son altı aydır vahşi bir soykırıma maruz kalıyor. Ve Filistin halkı 75 yıldır acımasız bir işgalin içinde” dedi. Aynı gün konser veren ABD’li rapçi Tyler, The Creator ise sahneye Filistin rozetiyle çıktı. 2024 Grammy’de en iyi yeni şarkıcı ödülünü alan ABD’li Victoria Monét de pazar günü sahne aldığı Coachella’da Gazze’yi özellikle belirtmese de “Savaşları durdurun, nefreti durdurun, soykırımları durdurun. Aşkla yaşayın, küçük düşünmeyi bırakın” cümlelerini kurdu.