Caz festivaliyle yakalanan lezzet

İkbal Termal Otel’de gerçekleştirilen festivalin kapanışında, “Alper Bakıner ve Luxus Band” sahne aldı. Bakıner ve grubu, gitar, davul ve flüt ile birbirinden güzel eserler seslendirdi. Konsere sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Festival boyunca Okul Söyleşileri ve Okul Konserleri bölümleri ise, yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan çok zengin bir kadroyla bu yıl da Afyon’un köy ve kasaba okullarını gezdi. Çeyrek asra yaklaşan bu festivali her yıl Afyonlularla buluşturan Başkadem, “Bir şehre gittiğiniz zaman en iyi yemeği yapan küçük bir esnaf lokantasını ararsınız, ben de burada o lezzeti yakalamak istiyorum” dedi. Başkadem, klasik müzik festivalini de 23 yıldır Afyonlularla buluşturuyor.