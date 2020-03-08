Hayat Caz geliyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Caz geliyor

Caz müziği sahne sınırları dışına çıkararak çimen ve banklara yayan Parklarda Caz bu yıl da ücretsiz olarak parklara caz getiriyor. Festival biletleri 14 Mart’tan itibaren alınabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
27. İstanbul Caz Festivali
27. İstanbul Caz Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik, 250’den fazla yerli ve yabancı ismi müzikseverlerle buluşturacak. Parklar, vapurlar, çimenler, sahneler Caz’a evsahipliği yapacak. Caz müziği sahne sınırları dışına çıkararak çimen ve banklara yayan Parklarda Caz bu yıl da ücretsiz olarak parklara caz getiriyor. Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Halıcıoğlu ve Bebek parklarında ücretsiz Caz’la şenlenecek. Festival biletleri 14 Mart’tan itibaren alınabilecek.

ERKÖSE VE ÜNÜVAR’A ONUR ÖDÜLÜ

Festivalin konukları arasında TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası, Coşkun Turhan Quartet, Baba Zula, Kutiman Orchestra, Enrico Pieranunzi Trio, Matthew Halsall, Gregory Porter, Foals, YĪN YĪN bulunuyor. Müziğe enstrümanlarıyla hayat veren dört yıldız isim de festivalde olacak: Saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian Mcbride ve davulda Brian Blade’i bir araya getiren A Moodswing Reunion. Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, cazın iki önemli ismi Atakan Ünüvar ve Barbaros Erköse’ye verilecek.

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