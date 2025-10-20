Cedidiye Kent Meydanı Projesi 2. Etap başlıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi ve Anıt Eser Kültür Evi Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada projenin detaylarını anlattı. Düzce için 100 Proje kitabında yer alan projenin 2. Etabı için uygulama çalışmaları başlarken proje görselleri ve meydanda yapılacak düzenlemelerin detayları da belli oldu.





Düzce’nin en işlek meydanlarından biri olan Cedidiye Meydanı için hazırlanan Kent Estetiği Projesi’nin 2. Etabı hakkında konuşan Başkan Özlü, projelerin finansmanına değinerek, “Cedidiye Meydanı 2. Etap Projesi Düzce Belediyesi’ne hiçbir ek maliyet getirmiyor. İhale bedelini karşıladığı gibi yeni bir proje için ilave kaynak da oluşturuyor. Yani cebimizden bir kuruş para çıkmıyor, proje kendi kendini finanse ediyor” ifadelerini kullandı.

CAMİ-MEYDAN-ÇARŞI BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK

Meydanın doğu kısmında daha önce yapılan düzenleme ile projenin ilk aşaması tamamlanmıştı. Birinci etapta Cedidiye Camii çevresindeki görüntü kirliliği oluşturan yapıları yıkarak yerine Osmanlı mimari anlayışından esinlenen bedesten tarzı dükkanlar inşa edildi. Caminin dış cephesi ve minareleri yenilendi, çevresinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. İkinci etap ile 24’ü bodrum katlı 49 dükkan inşa edilecek.





Cami silüetini etkilemeyecek şekilde inşa edilecek dükkanlar bölgenin mimari özelliğine uygun, tamamlayıcı yapılardan oluşacak. Proje tamamlandığında Cedidiye Camii, meydanı ve çarşının bir bütünlük içinde yeniden kullanıma açılması hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü.

PROJE HEM KENDİNİ HEM DE ANIT ESER’İ FİNANSE EDECEK

Özlü proje detayları hakkında yapığı açıklamada Millet Bahçesi 2 içerisinde yer alacak Anıt Eser Kültür Evi Projesi’ne de değinerek; “Bu projeyi uzun süredir planlıyoruz. Yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Binanın mimarisi erken Cumhuriyet ve son dönem Osmanlı çizgilerinden esinlenilerek hazırlandı. 81 ilden getirilecek taşlarla inşa edilecek. Altı otoparklı, zemin ve giriş katı olan bu bina Düzce’nin simge yapılarından biri olacak” dedi.



