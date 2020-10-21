Cem Yılmaz'dan Bakan Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, aylardır ailelerinden ve sevdiklerinden uzak yaşıyor. Bedenen ve psikolojik olarak yıpranan sağlık çalışanlarına hem devletten hem de vatandaşlardan her türlü destek sürüyor.

GÜNDEM Bahçeli'den Cem Yılmaz'a: Önce elbiseni değiştir

"Görev bilirim" dedi

Son olarak komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Sağlık Bakannı Fahrettin Koca'ya bir çağrıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim." ifadelerini kullandı.

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020