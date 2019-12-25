Çernobil'in gerçek kahramanı konuştu: Benden izin alınmadı

İzlenme rekorları kıran Çernobil'de hikayesi anlatılan Ludmilla Ignatenko, dizi çekimleri sırasında kendisine danışılmadığını açıkladı.

1986’da Ukrayna’da meydana gelen nükleer felaketi anlatan İngiliz-Amerikan yapımı Çernobil’in ana karakterlerinden Ludmilla Ignatenko, özel hayatının ayrıntılarının anlatıldığı dizi üzüntü yaşadığını söyledi.

Ignatenko, dizinin çekildiğinden sonradan haberdar edildiğini, kendisine çekimler bittikten sonra yapılan para teklifini reddettiğini söyledi. Yapımcı ve yayıncı kuruluşlar olan HBO ile Sky ise iddiaları reddetti.

Ludmilla Ignatenko

Bebeklerini de kaybetti

Ludmilla’nın eşi Vasili, nükleer felakete müdahale eden ilk itfaiyecilerden biriydi ve radyasyon zehirlenmesinden hastanede ölmüştü. Bu sırada hamile olan Ludmilla eşinin başından ayrılmamış, bebekleri de doğumundan dört saat sonra ölmüştü.

Gazeteciler kapıma geldi

BBC News'a konuşan Ignatenko, "Hakkımda bir film çekileceğini öğrendiğimde canım yandı ve rahatsız hissettim. Beni takip edip evime gelenler oldu. Gazeteciler kapımı ayaklarıyla açık tutmaya çalışırken benim söylediklerimi kaydetmeye çalıştı” dedi.

Ludmilla Ignatenko ve dizide kendisini canlandıran karakter

Bebeğimi benim öldürdüğü söylüyorlar

Ignatenko, “İnsanlar ‘bebeğimi benim öldürdüğümü’ söylüyordu. Hamile olduğumu bile bile eşimin yanında neden durduğumu soruyorlardı. Fakat söylesenize, onu nasıl bırakabilirdim? Bebeğimin içimde güvende olduğunu zannediyordum. O zaman radyasyon hakkında hiçbir şey bilmiyorduk” diye konuştu.