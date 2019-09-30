Cezaevleri operatör yetiştirecek

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların üretime katılmalarını sağlıyor. Tekstilden mobilyaya kadar hemen hemen her alanda üretim yapan İşyurtları Kurumu, her yıl yaklaşık 60 bin hükümlü ve tutukluya mesleki eğitim veriyor.

PROFESYONELLEŞECEKLER

Şimdi de tutuklu ve hükümlere tarım, hayvancılık, hijyen, sanitasyon ve el sanatları konularında eğitim verilmesi planlanıyor. Hem tutuklu ve hükümlüler bu alanlarda profesyonelleşecek hem de iş yurtları bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında geliştirilecek.

İŞ BULMA İMKANI

Murat Atan

Bu kapsamda tutuklu ve hükümlülere, “iş makineleri operatörlüğü”, “sondaj makinesi operatörlüğü”, “sondörlük” ve “kuyuculuk” eğitimi verilecek. Böylece hem Türkiye’nin iş makineleri operatör açığı kapatılacak hem de tutuklu ve hükümlülerin iş bulma imkanı kolaylaşacak.

BELGE VERİLECEK

İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, “Burada dozer, ekskavatör, vinç ve benzeri iş makinelerinin eğitimleri verilecek. Yani ağır iş makinesi belgesine sahip olacaklar” dedi.