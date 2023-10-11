Cezayir’in kılıcı yuvasına döndü

Açıklamada eserin, yakın zamanda ülkeye geri getirilen diğer arkeolojik ve sanatsal eserlerle birlikte ulusal müze koleksiyonlarında muhafaza edileceği kaydedildi.
Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kılıcın Paris’te müzayede yöntemiyle satışa çıkarılmadan fark edildiği bildirildi. Ayrıca Cezayir’in Fransa’daki büyükelçiliğinin devreye girmesiyle tarihi eserin 8 Ekim’de alındığı vurgulandı. 1808 ile 1883 arasındaki döneme tarihlenen gümüş kılıcın, 107 santimetre uzunluğunda ve yaprak kıvrımlarıyla süslenmiş ahşap bir kına sahip.