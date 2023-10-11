Cezayir’in kılıcı yuvasına döndü

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kılıcın Paris’te müzayede yöntemiyle satışa çıkarılmadan fark edildiği bildirildi. Ayrıca Cezayir’in Fransa’daki büyükelçiliğinin devreye girmesiyle tarihi eserin 8 Ekim’de alındığı vurgulandı. 1808 ile 1883 arasındaki döneme tarihlenen gümüş kılıcın, 107 santimetre uzunluğunda ve yaprak kıvrımlarıyla süslenmiş ahşap bir kına sahip.