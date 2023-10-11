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Hayat

Cezayir’in kılıcı yuvasına döndü

Fransa’nın başkenti Paris’te müzayedede açık artırmayla satılmak istenen Cezayir’in kurucu lideri Emir Abdülkadir’in gümüş kılıcı, Cezayir’e getirildi.

Halime Kirazlı
04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Açıklamada eserin, yakın zamanda ülkeye geri getirilen diğer arkeolojik ve sanatsal eserlerle birlikte ulusal müze koleksiyonlarında muhafaza edileceği kaydedildi.

Açıklamada eserin, yakın zamanda ülkeye geri getirilen diğer arkeolojik ve sanatsal eserlerle birlikte ulusal müze koleksiyonlarında muhafaza edileceği kaydedildi.

Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kılıcın Paris’te müzayede yöntemiyle satışa çıkarılmadan fark edildiği bildirildi. Ayrıca Cezayir’in Fransa’daki büyükelçiliğinin devreye girmesiyle tarihi eserin 8 Ekim’de alındığı vurgulandı. 1808 ile 1883 arasındaki döneme tarihlenen gümüş kılıcın, 107 santimetre uzunluğunda ve yaprak kıvrımlarıyla süslenmiş ahşap bir kına sahip.


#kültür sanat
#Cezayir
#Fransa
#kılıç
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