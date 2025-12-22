Chokolate Cup 2025 çikolata dünyasını Ümraniye'de buluşturdu

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Çikolata Kupası CHOKOLATE CUP 2025, 20-21 Aralık tarihlerinde Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde ve Ümraniye Belediyesi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, gastronomi dünyasının önemli buluşmalarından biri oldu.





Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen şefler, akademisyenler, öğrenciler ve amatör katılımcılar; iki gün boyunca çikolata ve tatlı sanatındaki yetkinliklerini sergiledi. Çikolata pralini, truffle, mousse, pasta ve restoran tatlı tabağı gibi kategorilerde düzenlenen canlı bireysel yarışmalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.





Liseler, üniversiteler, yarı profesyoneller ve ülkeler arası takımların katılımıyla gerçekleşen ekip yarışmaları, organizasyonun uluslararası niteliğini pekiştirdi. Çikolata heykel, butik pasta ve sanatsal sunumların yer aldığı display yarışmaları ise yaratıcılığın ve estetiğin ön plana çıktığı bölümler arasında yer aldı.









Etkinlik kapsamında düzenlenen panel ve workshoplarda; çikolatanın kültürel yolculuğu, sektördeki dönüşüm, sağlıklı ve bilinçli tüketim ile yaratıcılık temaları ele alındı. Uluslararası şeflerin gerçekleştirdiği uygulamalı atölyeler, katılımcılara farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı sundu.





Program sonunda Başkan Yıldırım ve şefler, katılımcılara yaptıkları waffle'dan ikram etti. Gerçekleştirilen ödül töreninde ise yarışmalarda dereceye giren katılımcılara kupa ve plaketleri Başkan İsmet Yıldırım tarafından takdim edildi.





Başkan İsmet Yıldırım, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Akademi Ümraniye" çatısı altında, gastronomi alanında pek çok atölyeyi de Ümraniyelilerle buluşturduklarını ifade etti. Ümraniye Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki etkinliklerle anılmaya devam edeceğini vurguladı.









AGAFED Başkanı Ahmet Karaman ise Chokolate Cup’ın yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda sektör için güçlü bir etkileşim ve iş birliği platformu olduğunu belirtti.





Çikolata tutkunlarını ve gastronomi profesyonellerini Ümraniye’de aynı çatı altında buluşturan CHOKOLATE CUP 2025, renkli kapanış programı ile sona erdi.



