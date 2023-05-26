CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin fatura kurnazlığı vatandaşları isyan ettirdi.

Depremzede vatandaşlara yapılan muamele sonrası gündemden düşmeyen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırmada su sayaçlarını geç okuyarak, vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Bu durum ise vatandaşları zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar, elektrik faturalarında yapılan indirimin su faturalarında da uygulanması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar yüksek fatura sebebiyle dert yanarken, bir yandan da kirli su nedeniyle hem elektronik eşyalarında bozulma meydana geldiğini hem de hijyen ve sağlık açısından zor duruma girdiklerini belirtti.

Yüksek faturalar nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar

Hem kalitesiz hem de pahalı su tüketiminden dolayı tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yüksek ücretlendirmeden dolayı her ay faturalarının elektrik faturasının iki katı geldiğini belirtti. Bir vatandaş, TESKİ'nin yüksek faturaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

'Bu beceriksiz yöneticileri nasıl başımızda tutuyoruz'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin alt kuruluşu TESKİ'nin, su tüketiminde kademeli sistem üzerinden yapılan faturalandırma da su sayaçlarını geç okuyarak vatandaşlara yüksek kademeden ücretlendirme uyguluyor. Normal şartlarda 30 günde okunması gereken su faturalarını geç okuyan TESKİ yüzünden ikinci kademeden fatura ile karşılaşan vatandaşlar, "Bu kadar iş bilmezi, bu kadar beceriksiz yöneticileri nasıl başımızda tutuyoruz? Bunları buraya kim atıyor, burada kim tutuyor? Anlamak zor" diyerek, TESKİ tarafından 50 günde okunan faturalara isyan ettiler.

"Faturaları 50 günde okuyorlar"