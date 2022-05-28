Çiçek aşısı maymun çiçeğinden koruyor

Maymun çiçeği virüsü dünyada endişeye neden oluyor. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, bu hastalığın tedavisinin çok net olmadığını, ancak bazı antiviral ilaçların kullanılabildiğine değindi. Hakko, “FDA onaylı zayıflatılmış aşı mevcut. DSÖ de bu hastalıkta çiçek aşısının yüzde 85 koruma sağladığını bildirdi. Ancak bu aşıyı, su çiçeği aşısı ile karıştırmamak lazım. Çiçek hastalığı 1970’lerde ortadan kalktığından dolayı çiçek aşısı en son 40-50 yaş arası kişilere uygulandı. Dolayısıyla 40 yaş altı kişiler bu hastalık için duyarlı.” dedi. “Hastalık her ne kadar 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır bir tablo oluşturabilir.” diyen Hakko, şunları söyledi:
Avrupa, Amerika ve Avustralya’da 92 doğrulanmış vaka ve 28 şüpheli saptandı. Hastalığın etkeni Monkeypox virüstür. Her ne kadar isminde maymun olsa da asıl kaynak sincap, sıçan, fare gibi kemirgenler. İnsanlara da bu hayvanlardan geçiyor. Hastalık, vücut sıvılarının teması ve damlacık yoluyla geçiyor. Kuluçka süresi 6-13 gün. Belirtileri ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, halsizlik. Ateş sonrası deride döküntüler oluşuyor.