Çiçek aşısı maymun çiçeğinden koruyor

Maymun çiçeği virüsü dünyada endişeye neden oluyor. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, bu hastalığın tedavisinin çok net olmadığını, ancak bazı antiviral ilaçların kullanılabildiğine değindi. Hakko, “FDA onaylı zayıflatılmış aşı mevcut. DSÖ de bu hastalıkta çiçek aşısının yüzde 85 koruma sağladığını bildirdi. Ancak bu aşıyı, su çiçeği aşısı ile karıştırmamak lazım. Çiçek hastalığı 1970’lerde ortadan kalktığından dolayı çiçek aşısı en son 40-50 yaş arası kişilere uygulandı. Dolayısıyla 40 yaş altı kişiler bu hastalık için duyarlı.” dedi. “Hastalık her ne kadar 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır bir tablo oluşturabilir.” diyen Hakko, şunları söyledi:

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FOTOĞRAF 9 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi. <br>ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.<br> <br>Ülkede halk sağlığı yetkililerinin alarm durumuna geçtiği belirtilirken vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiği kaydedildi.<br> Vakalardan bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.<br> <br>Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise dünya çapında geniş ölçekte bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.<br> Bilim insanları hastalığın neden hızlı yayıldığını araştırıyor. Pek çok uzman ise virüsün İngiltere ve Avrupa'da düşük seviyelerde tespit edilmeden dolaştığını söylüyor.<br> <br>MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? <br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.<br><br> Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü Dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin 7 eyaletinde tespit edildi. BiP'te paylaş

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DAMLACIK YOLUYLA BULAŞABİLİYOR

Avrupa, Amerika ve Avustralya’da 92 doğrulanmış vaka ve 28 şüpheli saptandı. Hastalığın etkeni Monkeypox virüstür. Her ne kadar isminde maymun olsa da asıl kaynak sincap, sıçan, fare gibi kemirgenler. İnsanlara da bu hayvanlardan geçiyor. Hastalık, vücut sıvılarının teması ve damlacık yoluyla geçiyor. Kuluçka süresi 6-13 gün. Belirtileri ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, halsizlik. Ateş sonrası deride döküntüler oluşuyor.