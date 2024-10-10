Çiçek Derman’a YÖK’ten ödül

Yüksek Öğretim Kurumu, tezhip ve minyatür sanatçısı Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman’a “İlme ve Talebeye Hizmet” kategorisinde özel ödül verdi. Önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni sonunda 2024 Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. Derman, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Çiçek Derman, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve 2021 yılı UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri mükafatına da layık görülmüştü.

Kalyon Kültür’de atölye vakti

Kalyon Kültür, ekim ayında çocuk ve yetişkinler için ücretsiz atölye çalışmaları düzenleyecek. Nişantaşı Taş Konak’ta yer alan Kalyon Kültür’de bu ay çocuklar, tasarım, seramik, karakalem, hikaye okumaları, ebru ve drama atölyeleri olmak üzere sanatın farklı disiplinleriyle tanışacak. Pınar Bora 11 Ekim’de 5-12 yaş grubuna sevimli hayvanlar seramik atölyesi, 12 Ekim’de 6-10 yaş için tasarım İstanbul çalışması, 18 Ekim’de de çocuklar için ebru atölyesi yapacak. Ümit Dizdar, 13 Ekim’de 6-12 yaşa karakalem teknikleri atölyesi, 27 Ekim’de de yetişkinlere özel moda tasarım atölyesi düzenleyecek.Ücretsiz atölyelere “www.kalyonkultur.org” adresinden başvurulabilir.

Kalem tutkunları “PenFest”te buluşuyor

Kalem tutkunlarını ve koleksiyonerleri bir araya getiren PenFest, 5. kez Çırağan Sarayı’nda düzenleniyor. Bu akşam sona erecek festivalde markaların son koleksiyonları, tüm yazı gereçleri ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünleri ile vintage kalem ürünleri sergileniyor. Festivalde, ziyaretçiler için kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar yapılacak.Amerika, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, İngiltere, Hindistan ve İran’dan koleksiyonerlerin de katılacağı festivalde, mücevher kalemler ile özel el yapımı tasarım kalemler de ilgililerin beğenisine sunulacak.



















