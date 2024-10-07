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Fare kadar vicdanı olmayana salon yok

Fare kadar vicdanı olmayana salon yok

04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Taha Ulukaya
Taha Ulukaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistinlilere yönelik ‘çöl fareleri’ ifadesini kullanan oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya’nın etkinliği için tahsis edilen salonun iptal edildiğini duyurdu. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek yürüyüşleri düzenlenirken, oyuncu ve yönetmen Taha Ulukaya, skandal bir paylaşım yaptı. Ulukaya paylaşımında, yürüyüş yapanların mide bulandırdığını söyleyerek, Filistinlilere ‘çöl fareleri’ ifadesini kullandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşım sonrası, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Fare kadar vicdanı olmayanlara verilecek salonumuz yoktur” diyerek şahsa tahsis edilen salonun iptal edildiğini paylaştı.




#toplum
#aktüel
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