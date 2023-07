Cide Kaymakamı Karataş: Vatandaşlarımızı tahliye ettik herhangi bir can kaybı yok

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Tuncay Karataş, herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak sebebiyle sel etkili oldu. Dere ve çayların taşması sebebiyle yaşanan sel sebebiyle bazı mahallelerdeki ev ve iş yerlerini su bastı. Cide-Bartın karayolu tedbir amacı ile ulaşıma kapatıldı. DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD, belediye ekipleri ilçedeki su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan sel ile ilgili açıklamalarda bulunan Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, “Öncelikle şunu söyleyebiliriz, çok şükür bir can kaybımız yok. Evlerde küçük çaplı su baskınları oldu. Biz Sosyal Yardımlaşma Vakfımızı harekete geçirdik. İlk etapta evleri tespit edip yarına kadar, evlerinde hasar oluşan vatandaşlarımıza destek sağlayacağız. Evi su basan vatandaşlarımız bizlere ulaşırsa kendilerini en yakın otellere yerleştireceğiz, ücret ödemeyecekler. Şu an Kurucaşile yolumuz kapandı. Birkaç saat daha tedbir amacıyla bu yolu kapalı tutacağız. Hacıahmet köyümüzde problem vardı, vatandaşlarımızı tahliye ettik. Bazı köylerimiz, birkaç mahallemizde sıkıntı var. Ekiplerimiz köylere de gidiyor. Loç Vadisi’nin girişinde akmalar oldu, Karayolları ekipleri oradaki yolu da açacaklar. Yağışlar da azaldı, ilçemizi terk ediyor. Gereken tüm hizmetleri vereceğiz” dedi. Selin ardından başlatılan çalışmalarla ilgili konuşan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu da tüm ekipleri ile sahada olduklarını belirtti.