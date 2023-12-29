Çınarlarımız için 48 yeni proje

Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) yaygınlaşıyor. YADES programındaki son durumu Yeni Şafak’a anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il ve ilçe belediyelerinden alınan toplam 48 yeni proje başvurusunun değerlendirme sürecini tamamladıklarını söyledi.

128 BİN ÇINARA ULAŞILDI

YADES’in 2016’dan beri yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Göktaş, “YADES ile evde bakım, gündüz bakım, evde sağlık, manevi destek, gönüllülük faaliyetleri gibi çeşitli hizmet modelleriyle bütünleşik bakım hizmetlerini geliştiriyoruz. YADES kapsamında yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırladıkları projelere bugüne kadar toplam 39 milyon TL finansman desteği sağladık.

35 belediye tarafından hazırlanan 61 farklı proje ile 87 bin 797 hanede 128 bin 491 yaşlımıza ulaşarak evde bakıma destek, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk” dedi. YADES’i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında il ve ilçe belediyelerinden alınan toplam 48 yeni proje başvurusunun değerlendirme sürecini tamamladıklarını söyleyen Göktaş, “Bu kapsamda Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir, Sakarya, Çankırı, Malatya, Afyon, Kars illerinden 13 yeni proje için 6 milyon 205 bin TL kaynak aktardık. Böylelikle 13 belediye tarafından 2024 yılı içerisinde yürütülecek YADES projeleri dahil 74 YADES projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 45 milyon TL’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.







