Çinli dansçılar geleneksel kültürlerini sahneledi

Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sergilenen ve Çin’in kültürel mirasına saygı niteliği taşıyan ‘Şiirsel Dans Draması: Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu’ Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) izleyicilerle buluştu. Türkiye’de ilk kez sahnelenen ve Çin'in seçkin geleneksel kültürüne, yaratıcılarına ve koruyucularına ithaf edilen dans gösterisi; zaman ve mekânın kesiştiği bir anlatı yapısı kullanıyor. Hikâye, gerçek hayatta ‘Dağlar ve Nehirler Resmi’nin sergileneceği ana ve bin yıl önce genç ressam Ximeng’ın resmi tamamlamak üzere olduğu zamana ayarlanmış. Parşömen Koruyucusu, ‘Dağlar ve Nehirler Resminin Dansla Tasviri’ resmine olan derin ilgisi nedeniyle, Ximeng’ın iç dünyasına girer ve onun bu değerli resmi oluşturma sürecinde geçirdiği zorlu ama kıymetli zamanı yaşar. 120 dakika süren oyun, bu akşam ve yarın akşam da AKM’de sahnelenecek.