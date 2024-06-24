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Hayat

Çinli dansçılar geleneksel kültürlerini sahneledi

04:00 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:48 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sergilenen ve Çin’in kültürel mirasına saygı niteliği taşıyan ‘Şiirsel Dans Draması: Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu’ Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) izleyicilerle buluştu. Türkiye’de ilk kez sahnelenen ve Çin'in seçkin geleneksel kültürüne, yaratıcılarına ve koruyucularına ithaf edilen dans gösterisi; zaman ve mekânın kesiştiği bir anlatı yapısı kullanıyor. Hikâye, gerçek hayatta ‘Dağlar ve Nehirler Resmi’nin sergileneceği ana ve bin yıl önce genç ressam Ximeng’ın resmi tamamlamak üzere olduğu zamana ayarlanmış. Parşömen Koruyucusu, ‘Dağlar ve Nehirler Resminin Dansla Tasviri’ resmine olan derin ilgisi nedeniyle, Ximeng’ın iç dünyasına girer ve onun bu değerli resmi oluşturma sürecinde geçirdiği zorlu ama kıymetli zamanı yaşar. 120 dakika süren oyun, bu akşam ve yarın akşam da AKM’de sahnelenecek.

Liu Shaobin
Tamer Karadağlı

OYUNLARIMIZI ÇİN’E GÖTÜRMEK İSTİYORUM

İzleyicilerin, modern bir saray araştırmacısı olan Parşömen Koruyucusu’nun bakış açısıyla, Çin'in geleneksel estetik zevklerinin zengin ve efsanevi dünyasında bir yolculuğa çıkması amaçlanan gösteriye katılan Çin Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, “Bu gösterinin, Çin ve Türk halkları arasında güçlü bir kültürel yankı uyandıracağına ve iki ülke arasındaki kültürel alışveriş ve medeniyetler arası diyaloğun yeni bir parıltısı olacağına inanıyorum” dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, “En yakın zamanda Çin’e gidip başka oyunlar da izlemek istiyorum ama bunun yanında da kendi oyunlarımızı Çin’e götürmek istiyorum” diye konuştu.



#Aktüel
#Kültür
#Çin
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