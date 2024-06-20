Havuç Kız turşu yapmayı öğreniyor

Günümüzde ekran başında vakit geçirmekten kitap okuma alışkanlığı gittikçe kayboldu. Her ne kadar uzmanlar çok küçük yaşlarda, hatta anne karnında çocuklara kitap okumayı tavsiye etse de teknolojinin renkli dünyası kitapların önüne geçti. Tam da bu yüzden kitapların da en az ekranlar kadar renkli ve cazibeli olması gerekir. Özellikle de okul öncesi dönemde çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek kitaplarla tanıştırılmaları çok önemli. Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen ismi Merve Başcumalı, Havuç Kız serisiyle böyle bir boşluğu dolduruyor. Üstelik bu eğlenceli içeriklerle, unutulmaya yüz tutmuş değerleri hatırlatıyor, aile sıcaklığını yaşatıyor.

Merve Başcumalı

TURUNCU SAÇLI KIZINDAN İLHAMLA

Havuç renkli saçları ve çilleriyle meraklı, cıvıl cıvıl bir kız çocuğunun maceralarını konu alan “Havuç Kız” serisi, çocuklara hayallerle dolu keyifli bir yolculuk sunuyor. İkiz çocuklarına küçükken okuduğu masallarla çocuksu yönünü besleyen yazar, çocuk kitapları yazmaya başlama hikayesini ve Havuç Kız’ın doğuşunu Yeni Şafak’a anlattı. Kızına küçükken turuncu saçlarından dolayı Havuç Kız dediklerini belirten yazar, bugüne kadar seriden “Havuç Kız Hayal Battaniyesi”, “Havuç Kız Uçuyor” ve “Havuç Kız Turşu Atölyesi” kitaplarını çıkardı. Büyülü Fener Yayınları’ndan çıkan kitapları, Kübra Teber resimledi.

DENİZE GİRMEK Mİ TURŞU YAPMAK MI

Turuncu saçları ve meraklı gözleriyle tanınan Havuç Kız, “Turşu Atölyesi” kitabında bu defa anneannesinin Datça’daki evine denize girme hayalleriyle gidip, kendini turşu yaparken buluyor. Kitap, turşu yapımının adımlarını ve sebzelerin faydalarını eğlenceli bir dille anlatırken, büyüklerin bile unuttuğu bir geleneği çocuklara öğretiyor. Eserlerinde genellikle eğlenceli ve öğretici öykülerin yanı sıra karakter gelişimi ve çocukların dünyasına dair derinlikli konuları ele alan yazar, “Unutulmaya yüz tutmuş değerleri ve gelenekleri, aile kavramı üzerinden işlemeyi seviyorum. Çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum, onlardan beslendikçe öğreniyorum” diye anlatıyor.

ÇOCUKLARIN KİTAP OKUMASI ÇOK KIYMETLİ

Havuç kız serisi dışında “Yolunu Kaybeden Çorap”, “Dedemin Gramofonu” ve “Derin’in Sır Saklama Ağacı” kitaplarını da kaleme aldı. “Çocuk kitapları o kadar güzeldi ki ben de öyle güzel kitaplar yazabilir miyim diye bir hayal kurdum ve o yıllarda ufak ufak karalamalarla başlayan bu hayalim şu an gerçeğe dönüştü” diyen yazar, Havuç Kız serisini yazarken izlediği yolu şöyle anlattı: “Teknolojinin adeta tsunami gibi silip süpürdüğü ve her şeyin çok hızlı yaşandığı bir devirdeyken çocukların kitap okumasını ayrıca kıymetli buluyorum. Küçükken kitap okumayı seven kişiler büyüdüklerinde de kitap okumayı seven yetişkinlere dönüşüyor. Ben de bu yüzden çocuk kitapları yazarak elimden geldiğince buna katkı sağlamak istedim. Seriyi oluştururken de bu fikirle yol aldım.”







