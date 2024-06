Havuç Kız turşu yapmayı öğreniyor

Havuç kız serisi dışında “Yolunu Kaybeden Çorap”, “Dedemin Gramofonu” ve “Derin’in Sır Saklama Ağacı” kitaplarını da kaleme aldı. “Çocuk kitapları o kadar güzeldi ki ben de öyle güzel kitaplar yazabilir miyim diye bir hayal kurdum ve o yıllarda ufak ufak karalamalarla başlayan bu hayalim şu an gerçeğe dönüştü” diyen yazar, Havuç Kız serisini yazarken izlediği yolu şöyle anlattı: “Teknolojinin adeta tsunami gibi silip süpürdüğü ve her şeyin çok hızlı yaşandığı bir devirdeyken çocukların kitap okumasını ayrıca kıymetli buluyorum. Küçükken kitap okumayı seven kişiler büyüdüklerinde de kitap okumayı seven yetişkinlere dönüşüyor. Ben de bu yüzden çocuk kitapları yazarak elimden geldiğince buna katkı sağlamak istedim. Seriyi oluştururken de bu fikirle yol aldım.”