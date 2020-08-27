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Hayat Çıplak ayakla salça havuzuna girmişlerdi Mide bulandıran görüntüler cezasız kalmadı
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Çıplak ayakla salça havuzuna girmişlerdi: Mide bulandıran görüntüler cezasız kalmadı

Balıkesir'de kaçak üretim yapan bir salça fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Altıeylül ilçesindeki işletmede, bir çalışanın çıplak ayaklarıyla salça havuzuna girdiği video kısa sürede yayılınca yetkililer harekete geçti. F.F.'ye ait işletmenin faaliyetine valilikçe son verildi. 8.5 ton salça ise imha edildi.

Haber Merkezi DHA
Bir çalışanın çıplak ayaklarıyla salça havuzuna girdiği video mide bulandırdı.
Bir çalışanın çıplak ayaklarıyla salça havuzuna girdiği video mide bulandırdı.

Altıeylül ilçesi kırsal Köseler Mahallesi'nde kaçak olarak salça üretimi yapan işletmede çalışan işçi, salça havuzuna çıplak ayaklarıyla girerek dolaştı. Domatesleri ayaklarıyla ezdiği düşünülen işçi, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

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Ekipler baskın düzenledi

Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri ile Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, bugün saat 16.15'te kaçak çalıştırılan tesise baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, salça havuzunda 5 ton dökme ve bidonlarda 3 buçuk ton salça tespit edildi. Toplam 8 buçuk ton salçayı imha eden ekipler, işletmenin faaliyetine de son verdi.

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Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26.08.2020 tarihinde saat 15.20'de bir internet sitesinde yapılan paylaşımda; Altıeylül ilçesi Köseler mahallesinde hijyenik olmayan şartlarda salça üretimi yapıldığı ve bir çalışanın salça havuzuna ayakları ile girdiği görülmüştür. Sitede yapılan paylaşım ihbar olarak değerlendirilmiş ve saat 16.15'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri, Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri ile beraber salça üretim yerine gidilerek, 5996 sayılı kanun kapsamında resmi kontroller yapılmıştır.

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  • Denetlemeler neticesinde salça üretilen yerin F.F.'ye ait olduğu, İşletme Kayıt Belgesinin olmadığı ve kaçak olarak salça üretimi yaptığı tespit edilmiştir. İmalathanede bulunan havuzlarda yaklaşık 5 ton civarında dökme halde 3,5 ton civarında da bidonlarda salça tespit edilmiş ve imha işlemi yapılmıştır. İnsan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturması sebebiyle 5996 sayılı Kanun'un 41'inci Maddesi 1'inci Fıkrası (e) bendi gereğince işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Aynı madde gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

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