Cizre’de korkunç olay: Pizza yiyen 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

10:3430/11/2025, dimanche
G: 30/11/2025, dimanche
IHA
Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde yedikleri pizzadan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Cizre’de iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı. Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Şırnak
#Pizza
#Cizre
