Çocuklar için alabalıklı pizza yaptı

Balık restoranı bulunan ve aynı zamanda pizza satışı yapan Ali Eren Çiçek, çocukların balık tüketmesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ailelerin balık yediği restoranda çocukların pizza siparişi vermesi üzerine işletmeci Çiçek, balıklı pizza yaparak satışa sundu. Çiçek, çocukların yanı sıra diğer müşterilerin de beğenisi üzerine 'alabalıklı pizza'nın patentini aldı.

Çocuklar tadını beğeniyor.

Çocuklar ilk önce anlamıyorlar

Balığın özellikle gelişme çağındaki çocuklar için önemli bir gıda olduğunu ancak yeterince tüketilmediğini belirten Çiçek, şöyle açıklamada bulundu:

"Çocukların uzak kaldıkları balığı sevmeleri için balık pizzayı düşündük. Pizza içerisinde balığı daha çok tüketmelerini hedefledik. Çocuklar pizzanın içerisinde balık yediklerini fark etmiyordu. Biz söyleyince öğrendiler ve sevdiler. Şu anda da çocukların yanı sıra yetişkinler de rağbet gösteriyor."

Alabalıklı Pizza

Aileler tarafından takdir ediliyor

Hamurunu açtıkları pizzayı üzerine kaşar peyniri ve yarım pişmiş alabalığın üzerine domates ve biberleri rendeledikten sonra pişirerek servis ettiklerini anlatan Çiçek, uygulamanın özellikle çocuklarına balık yedirdikleri için aileler tarafından takdir edildiğini kaydetti.

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