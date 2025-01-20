Çocuklar takipçi zorbalığına uğruyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yapılan kapsamlı araştırmalar, çocukların sosyal medya üzerindeki deneyimlerinin, onların psikolojik sağlıklarını önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. Çocukların büyük bir kısmı, arkadaşlarının kendilerini sosyal medya platformlarında takip etmemesi, takipten çıkarması veya çeşitli sosyal medya gruplarına dahil edilmemesi gibi durumlarla karşılaşıyor ve bunun şiddet olarak tanımlanabileceğini belirtiyor. Araştırmalara göre, öğrencilerin yüzde 80'i bu nedenlerden dolayı zorbalık ve duygusal şiddet gördüklerini ifade ediyor.

KABUL EDİLME ARACI

Sosyal medya, çocuklar için sosyal ilişkilerin şekillendiği önemli bir alan haline geldi. Ancak, sanal dünyada yaşanan dışlanmalar, sosyal ilişkilerdeki derin yaralara dönüşebiliyor. Çocuklar, arkadaşlarının dijital dünyada kendilerini dışlamasından ya da görmezden gelmesinden korkarak sosyal medya hesaplarını sürekli olarak takipçi sayısını artırma ve kabul edilme amacına yönelik kullanıyor. Bu baskı, hem çocukların ruh sağlığını zorluyor hem de arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Çocuklar, sanal dünyada yaşadıkları bu tür durumları gerçek hayatta da kendilerine yansıtabiliyor ve kendilerini yalnızlaşmış hissedebiliyorlar. Bu da, öz güven eksikliği, depresyon belirtileri ve anksiyete gibi psikolojik sorunları tetikleyebiliyor.

GERÇEK ARKADAŞLIKLARINA YANSIYOR

Bu tür durumların çocukların sosyal ilişkilerini de zedelediğini söyleyen uzmanlar, çocukların sanal dünyada daha fazla kabul edilmek için aşırı çaba gösterdiklerinde, bu durumun gerçek arkadaşlık ilişkilerine de zarar verdiğini vurguladı. Sosyal medya şiddetinin çocuklar üzerindeki etkisini anlamak ve önlemek için ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, dijital okuryazarlığın artırılmasının önemini vurguluyor. Uzmanlara göre, ebeveynler, çocuklarının sosyal medya deneyimlerini yakından takip etmeli ve dijital dünyada yaşadıkları sorunlarla ilgili onlarla açık bir iletişim kurmalı.







