Çocuklara ilham verecekler

2016 yılında Dedemin Masal Krallığı serisiyle başladığı yazarlık hayatına Renkli Çoraplı Kuzgun, Postacı Fero ve Tam Bir İnatçı Keçi gibi kitaplarla devam eden Didem Demirel, birbirinden güzel kitaplarıyla okurların sevgisini kazanmaya devam ediyor. “Yıldızlara Yolculuk” serisi içerisinde Nadia Bazargan’ın resimlediği “Masal Krallığı” kitaplarını kaleme alan Demirel, bu hikâye serisinde dünyadaki herkesin kocaman bir masalın içinde olabileceği düşüncesinden yola çıkıyor. Hikâyenin kahramanı Yusuf ve onun Masal Kralı dedesinin evreniyle tanışan çocuklar, İslam bilginlerinin örnek hayatlarına ve çalışmalarına yakından bakıyor. Çocukların onların hayatlarından ilham alarak kendilerindeki cesareti görmelerini arzu ettiğini ve bu kitapları yalnızca biyografik kitaplar olarak düşünmediğini ifade eden Demirel, “Her kitapta çocuklar kendilerine çok benzeyen Yusuf karakteriyle birlikte merak edecek, sorgulayacak ve öğrenecekler. Ve en önemlisi hayal güçlerini ve keşif arzularını harekete geçirecek gerçek kahramanlarla tanışacaklar” diyor. Yusuf karakterinin oğlum Yusuf Kerem’den ilhamla ortaya çıktığını anlatan Demirel, ayrıca çocuklarla sohbet etmeyi sevmesinin de avantaj olduğunun altını çiziyor. Demirel, “Onların soruları her zaman çok farklı ve cevaplamaya çalışmak zor bir bilmeceyi çözmek kadar eğlenceli. Kitaplardaki sorular ve ‘sorunlar’ çocuklardan alışık olduğum şeyler yani” diyor ve ekliyor: “Aslında çocukların her biri içlerinde uçsuz bucaksız bir hayal dünyası taşıyorlar. Dünyayı keşfederlerken onlara eşlik etmek benim için en büyük mutluluk diyebilirim.”

Uzun yıllardır çocuk edebiyatı alanında çalışmalar yapan Pervin Atamert, Beliz Yüksel mahlasıyla çocuk oyunları, çizgi filmler gibi pek çok alanda kurmaca eserler üretiyor. Seride yer alan ve on kitaptan oluşan “İlham Kutusu” Yüksel tarafından kaleme alınıyor. Gül Sarı’nın çizimleriyle renklendirdiği kitap, eğlenceyi daima ön planda tutarak öğretmeyi hedefliyor. Hikâyenin kahramanı “Ezgi” ağabeyi Kaan’ın kısa bir süreliğine başka bir yere gitmesiyle yeni bir odaya sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak gitmeden önce ağabeyi kardeşi için odasına ilham kutusu adını verdiği sürprizlerle dolu gizemli bir dolap bırakıyor. Ezgi’nin bu on adet çekmecesi olan dolabı açabilmesi için on ayrı bilmeceyi çözmesi gerekiyor. “Aslında bugüne kadar hep alışık olduğumuz ve tekrar tekrar karşımıza çıkan isimlerden ziyade biraz daha yeni ve belki çok da yazılmamış isimleri yazmayı tercih ettik” diyen Yüksel, bu seride fotoğrafçı Ara Güler’den Aziz Sancar’a kadar oldukça geniş bir listeyi minik okurlarına sunuyor. Her biri farklı dönemlerde kendi alanlarında öncü olmuş bu isimler, sevimli okurların dünyasına yeni anlamlar katıyor.