Çocuklara ilham verecekler

Yetişkinler kadar çocukların da ilgisini çeken bir edebi tür olan biyografi, okurları için adeta bir yaşam kısa yoludur. Biyografi okumak, kendi yaşam deneyimlerimize bir yaşam deneyimi daha katmak, tecrübeleri zenginleştimektir. Biyografi okurken o kişinin başarılarının nedenlerini çözer, onunla empati kurar, verdiği mücadeleye tanık oluruz. Okuduğumuz başarı bize ilham olur. Özellikle küçük yaşlarda kendi hayatlarına yön vermede sıkıntı çeken çocuklar, bu örnek kahramanlar sayesinde yeni yollar keşfetmeye, yeni hayaller kurmaya cesaret kazanır.

Ketebe Çocuk, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni serisi “Yıldızlara Yolculuk” ile minik okuyucularını ilham veren hayatlarla buluşturuyor. Toplamda otuz kitaptan oluşan seride “İlham Kutusu”, “Masal Krallığı” ve “Parlak Fikirler” olmak üzere üç ayrı alt seri bulunuyor. Her biri onar kitaptan oluşan bu serilerin içinde, geçmişten bugüne ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkı sağlamış önemli isimler ve onların ilham veren hayat hikâyeleri yer alıyor. Eğlenceli hikâyeleri kadar birbirinden özel çizimleriyle de öne çıkan “Yıldızlara Yolculuk” serisini, serinin yazarları (Beliz Yüksel) Pervin Atamert, Tuğba Hatun Murat ve Didem Demirel ile konuştuk.

ÇOCUKLARI SEVMEK AVANTAJ

2016 yılında Dedemin Masal Krallığı serisiyle başladığı yazarlık hayatına Renkli Çoraplı Kuzgun, Postacı Fero ve Tam Bir İnatçı Keçi gibi kitaplarla devam eden Didem Demirel, birbirinden güzel kitaplarıyla okurların sevgisini kazanmaya devam ediyor. “Yıldızlara Yolculuk” serisi içerisinde Nadia Bazargan’ın resimlediği “Masal Krallığı” kitaplarını kaleme alan Demirel, bu hikâye serisinde dünyadaki herkesin kocaman bir masalın içinde olabileceği düşüncesinden yola çıkıyor. Hikâyenin kahramanı Yusuf ve onun Masal Kralı dedesinin evreniyle tanışan çocuklar, İslam bilginlerinin örnek hayatlarına ve çalışmalarına yakından bakıyor. Çocukların onların hayatlarından ilham alarak kendilerindeki cesareti görmelerini arzu ettiğini ve bu kitapları yalnızca biyografik kitaplar olarak düşünmediğini ifade eden Demirel, “Her kitapta çocuklar kendilerine çok benzeyen Yusuf karakteriyle birlikte merak edecek, sorgulayacak ve öğrenecekler. Ve en önemlisi hayal güçlerini ve keşif arzularını harekete geçirecek gerçek kahramanlarla tanışacaklar” diyor. Yusuf karakterinin oğlum Yusuf Kerem’den ilhamla ortaya çıktığını anlatan Demirel, ayrıca çocuklarla sohbet etmeyi sevmesinin de avantaj olduğunun altını çiziyor. Demirel, “Onların soruları her zaman çok farklı ve cevaplamaya çalışmak zor bir bilmeceyi çözmek kadar eğlenceli. Kitaplardaki sorular ve ‘sorunlar’ çocuklardan alışık olduğum şeyler yani” diyor ve ekliyor: “Aslında çocukların her biri içlerinde uçsuz bucaksız bir hayal dünyası taşıyorlar. Dünyayı keşfederlerken onlara eşlik etmek benim için en büyük mutluluk diyebilirim.”

Hikâyenin gücü kadar çizimlerin ilgi çekiciliğinin de önemli olduğunu belirten Demirel, “Çocukları yalnızca kurgu aracılığıyla değil aynı zamanda birbirinden renkli illüstrasyonlarla da etkilemek için elimizden geleni yaptık” diyor. “Masal Krallığı” serisindeki kitapları açan minik okurlar, İbn-i Heysem, Cezeri, Battani, Ali Kuşçu, İbn-i Sina, Biruni, Harizmi, Farabi, Piri Reis ve Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hayatlarına konuk oluyor.

EBEVEYNLER SİZ DE EĞLENECEKSİNİZ

Uzun yıllardır çocuk edebiyatı alanında çalışmalar yapan Pervin Atamert, Beliz Yüksel mahlasıyla çocuk oyunları, çizgi filmler gibi pek çok alanda kurmaca eserler üretiyor. Seride yer alan ve on kitaptan oluşan “İlham Kutusu” Yüksel tarafından kaleme alınıyor. Gül Sarı’nın çizimleriyle renklendirdiği kitap, eğlenceyi daima ön planda tutarak öğretmeyi hedefliyor. Hikâyenin kahramanı “Ezgi” ağabeyi Kaan’ın kısa bir süreliğine başka bir yere gitmesiyle yeni bir odaya sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak gitmeden önce ağabeyi kardeşi için odasına ilham kutusu adını verdiği sürprizlerle dolu gizemli bir dolap bırakıyor. Ezgi’nin bu on adet çekmecesi olan dolabı açabilmesi için on ayrı bilmeceyi çözmesi gerekiyor. “Aslında bugüne kadar hep alışık olduğumuz ve tekrar tekrar karşımıza çıkan isimlerden ziyade biraz daha yeni ve belki çok da yazılmamış isimleri yazmayı tercih ettik” diyen Yüksel, bu seride fotoğrafçı Ara Güler’den Aziz Sancar’a kadar oldukça geniş bir listeyi minik okurlarına sunuyor. Her biri farklı dönemlerde kendi alanlarında öncü olmuş bu isimler, sevimli okurların dünyasına yeni anlamlar katıyor.

“Hikâyelerde hayal gücü ve yazarın yaratıcılığı söz konusudur ama her yazarda gerçek yaşamdan izlere rastlanır” açıklamasını yapan Yüksel, seride elbette uzun yıllardır çalıştığı çocuklardan ve tabii ki kendi yeğenlerinden oldukça etkilendiğini ifade ediyor. Bu serinin özellikle yetişkinlerin de çok dikkatini çekeceğini, ebeveynlerin de muhakkak çocuklarıyla birlikte okumalarını, üstüne konuşmalarını, tartışmalarını ve hatta “İlham Kutusu” oyununu kendi evlerinde de oynayabilecekleri bir oyun haline getirmelerinin çok önemli olduğunun altını çizen Yüksel, “Sadece çocuklarımız değil, ebeveynler, yetişkinler dikkat! Siz de çok eğleneceksiniz!” diyor. Çocukların Türkiye ve dünyadaki birçok bilim insanı, dâhi ve sanatçı ile tanışmasını sağlayan serideki isimler ise şunlar: Aziz Sancar, Vecihi Hürkuş, Ara Güler, Muhammed Ali, Cahit Arf, Martin Luther King, Hayao Miyazaki, Fuat Sezgin, Leonardo da Vinci ve Aliya İzetbegoviç.

KAHRAMANIN İSMİ KIZIMDAN GELİYOR

“Parlak Fikirler” setinin yazarı ve aynı zamanda bir eğitimci olan Tuğba Hatun Murat, kaleme aldığı seri ile dünyaca ünlü on bilim adamının hayatını önemli buluşları ile minik okurlara anlatıyor. Hikâyelerin ana kahramanı Gülşen, önemli buluşların nasıl ortaya çıktığını merak ediyor ve buluşlara dair sorular sormaya başlıyor. Gülşen, kafasına takılan tüm bu soruları oturdukları aile apartmanında komşusu olan dayısına yöneltiyor. Dayısının da yardımıyla bulduğu cevaplarla birlikte pek çok mucitle tanışma fırsatı yakalıyor. Hikâyedeki dayının mesleğiyle ilgili özellikle bir şey belirtmek istemediklerini söyleyen serinin yazarı Murat, “Dayımızın en büyük özelliği çok kitap okuması. Araştırmacı ruhuyla hemen her konuda fikir sahibi. Bu karaktere özellikle bir meslek atfetmememizin sebebi ise kitapları belirli meslek gruplarına aitmiş gibi göstermek istemedik. Bu sebeple dayının bir mesleği yok. Ayrıca evden çalıştığı için Gülşen dilediği zaman yanına gidip soru sorabiliyor” diyor. “Parlak Fikirler” serisini kaleme alırken şimdilerde lise çağında olan sevgili kızı Amine Gülşen’den de ilham aldığını anlatan Murat, “Karakterleri oluştururken ya da anlattığım hikâyelerde pek çok yerde kendi yaşantımızdan da örnekler verdim. Ama hikâyeye sadece kızımın sorularının ilham olduğunu söyleyemem çünkü bir eğitimci olarak çocuklarla iç içeyim ve her birinin çok değerli soruları, merakları var” açıklamasını yapıyor. Berk Öztürk’ün çizimlerini yaptığı bu seride minik okuyucular; Newton, Arşimet, Wright Kardeşler, Graham Bell, Edison, Kopernik, Galileo, Pasteur, Tesla ve Einstein’ın evlerine, laboratuvarlarına ya da çalışma masalarına konuk olup bilimsel çalışmalarını onlarla birlikte keşfedecekler.











