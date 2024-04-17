Çocuklardan Umutlu bienal

4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin; çağdaş sanatın içinde yer almaları ve sanatsal üretimlerini kamusal mekanlarda izleyici ile buluşturmaları için oluşturulan Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali yedinci kez kapılarını açıyor. İlki 2010 yılında düzenlenen ve iki yılda bir gerçekleştirilen bienalin bu yılki konsepti ‘Umut’ olarak belirlendi. Bu sayede çocuklar ve gençler mevcut gerçeklikten daha iyi bir geleceği hayal etmek için sanatın farklı dallarını kullandı. Deprem bölgesindeki çocukların projelerinin de yer aldığı bienalde STK’lar; bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, dezavantajlı gruplar, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi gibi alanlarda umudu yeşertmek için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek olacak.

HER YERDE KARŞINIZA ÇIKABİLİR

22 Nisan-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan bienale, 879 proje ile rekor başvuru geldi. Bu kapsamda 21 bin 350 çocuğun, 879 projesi ön inceleme sürecine alındı. Değerlendirme sonucunda ise 5 bin 250 çocuk ve gencin 579 projesi sergilenmeye uygun görüldü. Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienalin küratörlüğünü İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin sanat yönetmenliği görevini yürüten Esra Özkan üstleniyor. Bienal’in 2024 programı kapsamında çocuklar ve gençler, hazırladıkları eserleri ve performansları İstanbul’da meydanlarda, vapurlarda ve belirlenen gösteri merkezlerinde sergileyecek.

Esra Özkan Gazi Selçuk

HEM GEÇMİŞE HEM GELECEĞE BAKTIK

Bu yıl teknoloji ve sanatı birleştirerek yola çıktıklarını söyleyen küratör Özkan, “Teknolojinin içinde büyüyen çocuklarla çağın getirmiş olduğu yenilikleri biraz daha anlamlandırmak istedik. Görsel sanatlar, performans sanatları, resim heykelin yanı sıra bu yıl çocuklarla teknoloji, yapay zeka, maker gibi farklı teknolojinin alt başlıklarındaki eserleri de sergiliyoruz. Umut temasıyla yakın gelecek hakkında bir perspektif yaratmak istiyoruz. Geçmişe şimdiden bakmak, bugünden de yakın geleceğe bakmanın derdindeyiz. Anaokulu üniversiteye kadar tüm Türkiye’den başvurular geldi. Çocuklar ve gençler umut deyince daha çok çevreci işler ortaya koydular. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya hayal ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

İLKİ 14 YIL ÖNCE YAPILDI

İki yılda bir düzenlenen bu etkinlikle ilgili bilgileri paylaşan Bienal Direktörü ve PALETDER Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Selçuk, “Yaratıcı yeni kuşakların oluşması için uygun iklim yaratma mottosu ile 14 yıl önce çıktığımız yolda kararlılıkla ilerledik. Bu sene 90’ın üzerinde STK’nın desteği ile bienali hayata geçiriyoruz. Tüm İstanbulluları, öğrencileri, öğretmenler ve ebeveynleri inanılmaz bir bienal programı bekliyor. Bir ay süresince 200’ün üzerinde evente ev sahipliği yapacağız” dedi.

ATÖLYEDEN SÖYLEŞİYE 200 ETKİNLİK

Bienal programı kapsamında İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye, söyleşi, performans ve etkinliğin yapılması planlanıyor.







