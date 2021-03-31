Hayat Çocukların Yetenekleri, Tarıma Yön Verecek
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Çocukların Yetenekleri, Tarıma Yön Verecek!

Tarım Kredi Kooperatifi kuruluşu olan TARNET, tarım teknolojilerinde farkındalık amacıyla Akıllı Tarım Atölyelerini, yeni nesil bir eğitim hareketi olarak hayata geçirdi.

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Çocukların Yetenekleri, Tarıma Yön Verecek!
Lider Çiftçi Oyunu

Eğitim alanlarından, materyallerine ve uygulama süreçlerine kadar 360 derecelik bir tasarımla inşa edildi. “Tohum, Fidan ve Orman” isimli eğitim müfredatını tarım ve teknoloji olarak iki kategoriye ayrılıyor.

Tarımı sevdiren yeni nesil atölye: Akıllı Tarım Atölyeleri

Müfredat içerikleri alanında uzman eğitimcilerle hazırlanan Akıllı Tarım Atölyeleri, teorik ve pratik uygulamalar olarak toplamda 24 atölyeden oluşuyor. Geleceği Tasarlayan Atölyelerde, Bitki Besleme Teknolojilerinden Robotik Kodlamaya, Akıllı Sera Sistemlerinden, Yapay Zekâya kadar geniş kapsamlı bir eğitim modeli esas alınıyor.

Dünyada bir ilk: Tarım Teknolojileri Oyunu

Eğitimlerin yanı sıra öğrenmenin en eğlenceli yolu olan kutu oyunlarıyla da çocukların dikkatini tarım ve teknolojiye çekiyor. Dünyanın İlk Tarım Teknolojileri Kutu Oyunu olan Lider Çiftçi Kutu Oyunu ve Ekosistem Besin Zinciri Oyunu ile doğaya saygı duyan, üreten, bu yeteneklerini teknolojiyle birleştirebilen çocukları ve gençleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Akıllı Tarım Atölyeleri kapsamında hazırlanan bu oyunlara Tarım Kredi Marketleri ve atadukkan.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

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