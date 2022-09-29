Çöplerimiz yemek dolu

Dünyanın bir yanı açlıkla boğuşurken, Avrupa ülkeleri yıllık 153 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Veriler ülkemizde de 18 milyon ton gıda maddesinin israf edildiğini ortaya koyuyor. Bu anlamda farkındalık çalışmaları yapan Sabri Ülker Vakfı, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde çarpıcı bir araştırmaya imza attı. İspanya’nın Valensiya şehrinde açıklanan Tüketicinin Ekmek İsraf Araştırması’nın (TİA 2022) sonuçlarına göre, çöplerdeki atık miktarının yüzde 52’sini gıda oluşturuyor.

YEMEDİĞİMİZ HAYVANLARA

Gıda israfına neden olan ana sebeplerin başında ise yüzde 26,1 ile tüketim tarihi geliyor. İhtiyaçtan fazla ürün satın alındığı için israf yaşandığını düşünenlerin oranı 24,2 olurken, tazeliğin kaybedilmesi sonucu israf oluştuğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 24.1 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 65.5’i ‘İhtiyacın kadar ürün al’ derken, katılımcıların yüzde 49’u alışverişe gitmeden önce liste yapılmasını öneriyor.

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Araştırmada ‘Bozulan gıdayı ne yapıyoruz?’ şeklinde dikkati çeken bir soru da yer aldı. Buna göre, katılımcıların yüzde 56,2’si sokak hayvanlarına verdiğini söylerken, yüzde 55,1’i ise farklı bir yemekte kullanıyor. Vatandaşların yüzde 34,1’i buzdolabına koyduğunu belirtirken, ‘Yemediğim gıdayı ihtiyaç sahiplerine veririm’ diyenlerin oranı ise yüzde 19. Yemediği yiyeceği çöpe attığını beyan edenlerin oranı ise yüzde 11,8. Katılımcıların yüzde 76,3’ü en fazla israfın otel, restoran gibi yerlerde yaşandığını belirtirken yüzde 75,1’i ise en fazla israf edilen gıda ürününün ekmek olduğunu kaydetti.

Selen Tokcan

Açlığa karşı obezite ile mücadele

Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan, dünyada 700 milyona yakın insanın açlıkla, 670 milyondan fazla insanın ise obezite ile mücadele ettiğine dikkat çekerek, gıda israfı konusunda tüm tarafların birlikte hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Tokcan, ulusal eylem planlarını desteklemek üzere bilinçlendirme projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

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EKONOMİ Dünyayı tükettik: Her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor