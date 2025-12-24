Çorum'da binanın 8. katından düşen kişi öldü

Yeni Şafak
17:1624/12/2025, Çarşamba
AA
Çorum'da, bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf : Tugay Göktürk / Anadolu Ajansı
Alınan bilgiye göre, Süleyman Dinçay (50), Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki bir binanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dinçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Dinçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


