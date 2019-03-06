Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan evlenen fenomene tebrik mesajı
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenen fenomene tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenen fenomene tebrik mesajı

Instagram fenomeni Hazal Pelin Aydın ile iş adamı Enes Gençalioğlu dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf ile tebrik mesajı yollayarak çifte mutluluk dileklerini iletti.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sosyal medya fenomenlerinden ve genç girişimci Hazal Pelin Aydın, iş adamı Enes Gençalioğlu ile dünyaevine girdi. AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Rümeysa Kadak, Sare Aydın Yılmaz ile AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık ünlü sanatçılar Bekir Köse, Yusuf Güney, UMUT Derneği Nürnberg Başkanı Selami Özdemir, TADD Başkanı Bilgehan Güntekin ile Türkiye'nin önde gelen firmaları ve çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.
Çok sayıda sevilen isimin araya geldiği düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf ile tebrik mesajı yollayarak çifte mutluluk dileklerini iletti.

Hazal Pelin Aydın ve Enes Gençalioğlu dünyaevine girdi.

Sudan'da su kuyusu açtırmıştı

Hazal Pelin Aydın, bir sosyal medya projesi başlatarak 2018 yılında Sudan'da su kuyusu açtırmıştı. "20 gün sonra Sudan'a gideceğim. Hadi hep beraber birlik olalım su kuyusu açalım" diyen Aydın, çok geçmeden öğrencisinden işverenine toplanan bağışlarla kısa sürede en sağlam ve en maliyetli su kuyusunun faaliyete geçmesini sağlamıştı. TADD Afrika Derneği aracılığı ile toplanan ve takibi yürütülen Hazal Aydın'ın öncülüğündeki proje kısa sürede ses getirmişti. Instagram fenomeni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afrika en çok yardıma muhtaç ama en çok ötelenen ve sadece Sudan değil Afrika'da daha bir çok elzem durumda olan ülke var" ifadelerini kullanmıştı.

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