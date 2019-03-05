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Çamlıca Camii'nde son hazırlıklar: Perşembe günü ilk ezan okunacak

Çamlıca Camii'nde son hazırlıklar: İlk ezan Perşembe günü okunacak

İnşaatına 2013 yılında başlanan Çamlı Camii'de ilk ezan Perşembe günü okunacak. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan ve Türkiye'nin en büyük camisi olacak Çamlıca Camisi son hazırlıklar tamamlandı.

Haber Merkezi DHA
İnşaatı 6 yıldan bu yana süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan Perşembe günü okunacak.
İnşaatı 6 yıldan bu yana süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan Perşembe günü okunacak.

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Cami, 7 Mart Perşembe günü büyük bir törenle açılacak. 7 Mart aynı zamanda Regaib gecesi ve 8 Mart'taki 3 aylar başlangıcının da müjdecisi.

BAŞKAN TÜRKMEN TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Caminin açılış haberini Üsküdar Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Üsküdar’da yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen twitter hesabından duyurdu. Başkan Türkmen, paylaştığı mesajda "Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun. Asrın Mührü Çamlıca Camii, 7 Mart Perşembe, Regaib Kandili gecesinde açılıyor. Bu unutulmaz günü hep beraber yaşayalım. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

AA

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

AA

Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alana yayılan Çamlıca Camii ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesini, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minare çevreliyor.

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Çamlıca Camii'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması

Çamlıca Camii'nde son hazırlıklar tamamlandı
FOTOĞRAF 10
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​İnşaatına 2013 yılında başlanan Çamlı Camii'de ilk ezan Perşembe günü okunacak.
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63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan ve Türkiye'nin en büyük camisi olacak Çamlıca Camisi son hazırlıklar tamamlandı.
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Title
Çamlıca Camisi'nin ışıklandırmaları test ediliyor
Çamlıca Camii'nde son hazırlıklar tamamlandı
İnşaatına 2013 yılında başlanan Çamlı Camii'de ilk ezan Perşembe günü okunacak. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan ve Türkiye'nin en büyük camisi olacak Çamlıca Camisi son hazırlıklar tamamlandı.
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