Cüneyt Arkın Muhafız'da yer alacak mı?

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un yeni sezon çekimleri devam ederken dün yayınlanan bir fragman seyirciyi oldukça heyecanlandırdı.
Kimse bir günde kahraman olmaz. Kahraman demişken… #HakanMuhafız#TheProtectorpic.twitter.com/Ci0oc02ivJ
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 26 Şubat 2019
Netflix'ten yapılan yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın Muhafız'da rol alıp almayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ünlü aktörün oğlu Kaan Cüreklibatır, yenisafak.com'a konuştu: "Babam dizi de oynamayacak. Sadece reklam çekimlerinde yer aldı. Dizinin kendisinde yer almadı. Reklam çekildi bitti. Zaten dizi çekilmeye devam ediyor" dedi.
81 yaşındaki usta aktörün 'Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinde rol almadığını böylece öğrenmekle birlikte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'ın Netflix Türkiye'nin Instagram adresine yazdığı yorum ise usta aktörün sadece tanıtımda yer aldığını ortaya çıkardı:
"Keşke Cüneyt Arkın da olsaydı dizide"