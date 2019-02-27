Hayat Cüneyt Arkın Muhafızda yer alacak mı?
AKTÜEL

Cüneyt Arkın Muhafız'da yer alacak mı?

Usta aktör Cüneyt Arkın'ın Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız'ın yeni sezon tanıtım filminde yer alması dizide yer alıp almayacağını akıllara getirdi. Konuya açıklık getiren ünlü aktörün oğlu Kaan Cüreklibatır, yenisafak.com'a "Sadece reklam çekimlerinde yer aldı. Dizinin kendisinde yer almadı. Reklam çekildi bitti" şeklinde konuştu.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un yeni sezon çekimleri devam ederken dün yayınlanan bir fragman seyirciyi oldukça heyecanlandırdı.

Netflix'ten yapılan yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın Muhafız'da rol alıp almayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ünlü aktörün oğlu Kaan Cüreklibatır, yenisafak.com'a konuştu: "Babam dizi de oynamayacak. Sadece reklam çekimlerinde yer aldı. Dizinin kendisinde yer almadı. Reklam çekildi bitti. Zaten dizi çekilmeye devam ediyor" dedi.

81 yaşındaki usta aktörün 'Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinde rol almadığını böylece öğrenmekle birlikte Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'ın Netflix Türkiye'nin Instagram adresine yazdığı yorum ise usta aktörün sadece tanıtımda yer aldığını ortaya çıkardı:

"Keşke Cüneyt Arkın da olsaydı dizide"

Betül Arkın'ın yaptığı o yorum

Cüneyt Arkın Netflix ile ekranlara dönüyor
HAYAT
Cüneyt Arkın Netflix ile ekranlara dönüyor
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde ilk kez aynı anda tatbikat.
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
İki ülke arasında büyük gerilim

İki ülke arasında büyük gerilim

​Hindistan'da savaş uçağı düştü, pilotlar öldü.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı
15 bin polisalımı müjdesi

15 bin polisalımı müjdesi

​Bakan Soylu'dan iş arayanlara müjdeli haber.

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.

28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

Kılıçdaroğlu'nun adayları parti içi kavgayı kızıştırdı.
İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

İstihdam Seferberliği 2019 programına destek geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.