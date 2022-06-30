Cüneyt Arkın'ı Z kuşağı da özleyecek

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Her yaştan hayranı olan Malkoçoğlu’nu Z kuşağı da andı.15 yaşındaki Sena Kececi de Arkın'ı tanıyıp sevenlerden. Kececi “Annemin bana izlettiği filmlerde oynuyordu. Z kuşağı olarak biz de çok üzüldük. Okulumuzda da onun için program yaptık. İnstagram’dan Cüneyt Arkın için paylaşımlar yaptık” dedi.
Yeşilçam’ın usta oyun-cularından Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. 7’den 70’e her yaştan hayranı olan sanatçının ardından sevenleri duygularını dile getirdi. Vatandaşlardan her biri Cüneyt Arkın filmlerindeki ayrı bir kahramanla sanatçıyı andı. Ayşegül Maraşlıoğlu, “Türk sinemasının en yakışıklısıydı rahmetli. Hiç arkasından kötü konuşan yok. Evimizden birini kaybetmiş gibi olduk. En çok Battalgazi, Malkoçoğlu siyah beyaz dönemlerdeki aşk filmlerini severdik.” dedi. Esma Çetin de “Dünyayı kurtaran adam, Battalgazi, Malkoçoğlu, Köroğlu gibi filmlerini izledik. Çok değerli bir sanatçıydı.” diye konuştu.
GENÇLER DE ONU TANIYOR
Nursena Tuğ ise sanatçının en çok Köroğlu adlı filmini sevdiğini söyledi. Nadya Muzali’nin ise favori karakteri Battalgazi. Muzali, “Dublör kullanmayan usta bir oyuncuydu. Çok severdik.” ifadelerini kullandı. Battalgazi ve Köroğlu filmleriyle Arkın’ı anan vatandaşlardan Emire Mustafa, “Onun gibisi bir daha gelmez.” şeklinde konuştu.
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Vatandaşlardan Eda Kaplan, Malkoçoğlu ve Batttalgazi’yi; Umut Özacı da İstasyon, Köroğlu’nu sevdiğini söyledi. 15 yaşındaki Sena Kececi de Cüneyt Arkın’ı tanıyıp sevenlerden. Kececi şöyle konuştu: “Annemin bana izlettiği filmlerde oynuyordu. Z kuşağı olarak biz de çok üzüldük. Okulumuzda da onun için program yaptık. Hepimiz İnstagram hesaplarımızdan Cüneyt Arkın için paylaşımlar yaptık.”