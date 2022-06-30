Cüneyt Arkın'ı Z kuşağı da özleyecek

Yeşilçam’ın usta oyun-cularından Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. 7’den 70’e her yaştan hayranı olan sanatçının ardından sevenleri duygularını dile getirdi. Vatandaşlardan her biri Cüneyt Arkın filmlerindeki ayrı bir kahramanla sanatçıyı andı. Ayşegül Maraşlıoğlu, “Türk sinemasının en yakışıklısıydı rahmetli. Hiç arkasından kötü konuşan yok. Evimizden birini kaybetmiş gibi olduk. En çok Battalgazi, Malkoçoğlu siyah beyaz dönemlerdeki aşk filmlerini severdik.” dedi. Esma Çetin de “Dünyayı kurtaran adam, Battalgazi, Malkoçoğlu, Köroğlu gibi filmlerini izledik. Çok değerli bir sanatçıydı.” diye konuştu.

Arkın’ın cenazesi bugün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

GENÇLER DE ONU TANIYOR

Nursena Tuğ ise sanatçının en çok Köroğlu adlı filmini sevdiğini söyledi. Nadya Muzali’nin ise favori karakteri Battalgazi. Muzali, “Dublör kullanmayan usta bir oyuncuydu. Çok severdik.” ifadelerini kullandı. Battalgazi ve Köroğlu filmleriyle Arkın’ı anan vatandaşlardan Emire Mustafa, “Onun gibisi bir daha gelmez.” şeklinde konuştu.

REKLAM

Vatandaşlardan Eda Kaplan, Malkoçoğlu ve Batttalgazi’yi; Umut Özacı da İstasyon, Köroğlu’nu sevdiğini söyledi. 15 yaşındaki Sena Kececi de Cüneyt Arkın’ı tanıyıp sevenlerden. Kececi şöyle konuştu: “Annemin bana izlettiği filmlerde oynuyordu. Z kuşağı olarak biz de çok üzüldük. Okulumuzda da onun için program yaptık. Hepimiz İnstagram hesaplarımızdan Cüneyt Arkın için paylaşımlar yaptık.”

FOTOĞRAF 33 Türk sinemasının en önemli aktörü Cüneyt Arkın, dün rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü aktör milli duruşu ve kırmızı çizgileri, özünden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne serdi. Arkın sinema sektörünün dünyadaki en önemli aktörü olan ABD için gençleri uyarmıştı.. Tarih bilincini aşılayan öğütleriyle gençlere \"ABD hayranlığı\" konusunda verdiği nasihatler akıllardan hiç çıkmadı. Arkın ayrıca eşcinsel rolü oynar mısınız? sorusuna verdiği yanıtla duruşundan asla taviz vermeyeceğini ifade etmişti. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Cüneyt Arkın, tüm bu aksiyon filmlerinde oynarken seyirciye sadece dövüş sahnelerini izlettirmedi. KIRMIZI ÇİZGİLERİ VARDI: DEĞERLERİNE DÜŞKÜNDÜ<br><br>Tarih bilincini aşılamak en önemli isteğiydi.<br><br>Çünkü kendisi de milli değerlerine düşkün bir oyuncuydu ve kırmızı çizgileri vardı.<br> \"TARİHİNİ BİLEN AMERİKAN TIRAŞI OLMAZ\"<br><br><br>Bir röportajı sırasında bunu öyle bir dile getirmişti ki günlerce konuşuldu: “Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum.”. \"BİR EŞCİNSELİ OYNAMAM, BİZ ANADOLU ÇOCUĞUYUZ\"<br><br>Yüzlerce filmde rol aldı, duygulandırdı, düşündürdü, ağlattı…<br><br>Yine de asla oynamam dediği rolleri vardı.<br><br>. Arkın, bir başka röportajında da \"Mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.\" diyordu. \"CANLARIM, MEHMETÇİKLERİM\"<br><br>Sözlerinin arkasındaydı, sık sık Mehmetçik için dua eder, mesaj yollardı.<br><br> İzleyicisi onu hep vatansever ve milliyetçi bir insan olarak tanıdı.<br><br> Nerede bir asker görse duygulanan Arkın, onlara \"Canlarım, Mehmetçiklerim\" diyerek hitap ederdi... GÜNÜMÜZ ŞİDDETİNİ HİÇ SEVMEDİ<br><br>85 yıllık hayatına 250 film sığdıran Cüneyt Arkın, yeni dönem dizileri de şiddet açısından doğru bulmuyordu. Mafyavari yapımlar için sert sözler söyleyen Arkın, \"Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı. Bir dizide adam iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı. Böyle sinema olmaz.\" ifadeleriyle dikkat çekiyordu. Cüneyt Arkın milli duruşuyla gönüllerde taht kurdu: 'Eşcinseli oynamam, Amerikan tıraşı olmam' sözleri hafızalara kazındı Türk sinemasının en iyi erkek oyuncularının başında gelen efsane oyuncu Cüneyt Arkın, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 28 Haziran sabahı vefat etti. 85 yaşındaki ünlü aktörün ölüm nedeni kalp durması olarak açıklandı. Ölümüyle yediden yetmişe herkesi yasa boğan Arkın'ın kırmızı çizgileri, milli duruşunu gözler önüne serdi. Cüneyt Arkın küresel emperyalizmin en büyük aktörü olarak gördüğü ABD ve eşcinsellik hakkında söylediği sözler ise hafızalardaki tazeliğini hala koruyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder