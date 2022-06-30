Hayat Cüneyt Arkını Z kuşağı da özleyecek
AKTÜEL

Cüneyt Arkın'ı Z kuşağı da özleyecek

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Her yaştan hayranı olan Malkoçoğlu’nu Z kuşağı da andı.15 yaşındaki Sena Kececi de Arkın'ı tanıyıp sevenlerden. Kececi “Annemin bana izlettiği filmlerde oynuyordu. Z kuşağı olarak biz de çok üzüldük. Okulumuzda da onun için program yaptık. İnstagram’dan Cüneyt Arkın için paylaşımlar yaptık” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Arkını Z kuşağı da özleyecek
Cüneyt Arkın

Yeşilçam’ın usta oyun-cularından Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğdu. 7’den 70’e her yaştan hayranı olan sanatçının ardından sevenleri duygularını dile getirdi. Vatandaşlardan her biri Cüneyt Arkın filmlerindeki ayrı bir kahramanla sanatçıyı andı. Ayşegül Maraşlıoğlu, “Türk sinemasının en yakışıklısıydı rahmetli. Hiç arkasından kötü konuşan yok. Evimizden birini kaybetmiş gibi olduk. En çok Battalgazi, Malkoçoğlu siyah beyaz dönemlerdeki aşk filmlerini severdik.” dedi. Esma Çetin de “Dünyayı kurtaran adam, Battalgazi, Malkoçoğlu, Köroğlu gibi filmlerini izledik. Çok değerli bir sanatçıydı.” diye konuştu.

Arkın’ın cenazesi bugün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.
Arkın’ın cenazesi bugün öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

GENÇLER DE ONU TANIYOR

Nursena Tuğ ise sanatçının en çok Köroğlu adlı filmini sevdiğini söyledi. Nadya Muzali’nin ise favori karakteri Battalgazi. Muzali, “Dublör kullanmayan usta bir oyuncuydu. Çok severdik.” ifadelerini kullandı. Battalgazi ve Köroğlu filmleriyle Arkın’ı anan vatandaşlardan Emire Mustafa, “Onun gibisi bir daha gelmez.” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Eda Kaplan, Malkoçoğlu ve Batttalgazi’yi; Umut Özacı da İstasyon, Köroğlu’nu sevdiğini söyledi. 15 yaşındaki Sena Kececi de Cüneyt Arkın’ı tanıyıp sevenlerden. Kececi şöyle konuştu: “Annemin bana izlettiği filmlerde oynuyordu. Z kuşağı olarak biz de çok üzüldük. Okulumuzda da onun için program yaptık. Hepimiz İnstagram hesaplarımızdan Cüneyt Arkın için paylaşımlar yaptık.”

Cüneyt Arkın milli duruşuyla gönüllerde taht kurdu: 'Eşcinseli oynamam, Amerikan tıraşı olmam' sözleri hafızalara kazındı
FOTOĞRAF 33
Title
Türk sinemasının en önemli aktörü Cüneyt Arkın, dün rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Title
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü aktör milli duruşu ve kırmızı çizgileri, özünden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne serdi.
Title
Arkın sinema sektörünün dünyadaki en önemli aktörü olan ABD için gençleri uyarmıştı..
Title
Tarih bilincini aşılayan öğütleriyle gençlere \"ABD hayranlığı\" konusunda verdiği nasihatler akıllardan hiç çıkmadı.
Title
Arkın ayrıca eşcinsel rolü oynar mısınız? sorusuna verdiği yanıtla duruşundan asla taviz vermeyeceğini ifade etmişti.
Title
Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Cüneyt Arkın, tüm bu aksiyon filmlerinde oynarken seyirciye sadece dövüş sahnelerini izlettirmedi.
Title
KIRMIZI ÇİZGİLERİ VARDI: DEĞERLERİNE DÜŞKÜNDÜ<br><br>Tarih bilincini aşılamak en önemli isteğiydi.<br><br>Çünkü kendisi de milli değerlerine düşkün bir oyuncuydu ve kırmızı çizgileri vardı.<br>
Title
\"TARİHİNİ BİLEN AMERİKAN TIRAŞI OLMAZ\"<br><br><br>Bir röportajı sırasında bunu öyle bir dile getirmişti ki günlerce konuşuldu:
Title
“Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum.”.
Title
\"BİR EŞCİNSELİ OYNAMAM, BİZ ANADOLU ÇOCUĞUYUZ\"<br><br>Yüzlerce filmde rol aldı, duygulandırdı, düşündürdü, ağlattı…<br><br>Yine de asla oynamam dediği rolleri vardı.<br><br>.
Title
Arkın, bir başka röportajında da \"Mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam.
Title
Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.\" diyordu.
Title
\"CANLARIM, MEHMETÇİKLERİM\"<br><br>Sözlerinin arkasındaydı, sık sık Mehmetçik için dua eder, mesaj yollardı.<br><br>
Title
İzleyicisi onu hep vatansever ve milliyetçi bir insan olarak tanıdı.<br><br>
Title
Nerede bir asker görse duygulanan Arkın, onlara \"Canlarım, Mehmetçiklerim\" diyerek hitap ederdi...
Title
GÜNÜMÜZ ŞİDDETİNİ HİÇ SEVMEDİ<br><br>85 yıllık hayatına 250 film sığdıran Cüneyt Arkın, yeni dönem dizileri de şiddet açısından doğru bulmuyordu.
Title
Mafyavari yapımlar için sert sözler söyleyen Arkın, \"Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı.
Title
Bir dizide adam iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı. Böyle sinema olmaz.\" ifadeleriyle dikkat çekiyordu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cüneyt Arkın milli duruşuyla gönüllerde taht kurdu: 'Eşcinseli oynamam, Amerikan tıraşı olmam' sözleri hafızalara kazındı
Türk sinemasının en iyi erkek oyuncularının başında gelen efsane oyuncu Cüneyt Arkın, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 28 Haziran sabahı vefat etti. 85 yaşındaki ünlü aktörün ölüm nedeni kalp durması olarak açıklandı. Ölümüyle yediden yetmişe herkesi yasa boğan Arkın'ın kırmızı çizgileri, milli duruşunu gözler önüne serdi. Cüneyt Arkın küresel emperyalizmin en büyük aktörü olarak gördüğü ABD ve eşcinsellik hakkında söylediği sözler ise hafızalardaki tazeliğini hala koruyor.

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
HAYAT
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Zelenskiyikızdıran karar

Zelenskiy'i
kızdıran karar

Suriye ile diplomatik ilişkileri kestik.
Beş ölüçok sayıda yaralı var

Beş ölü
çok sayıda yaralı var

​Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi.
Karşılık vermekzorunda kalırız

Karşılık vermek
zorunda kalırız

​Putin'den Finlandiya ve İsveç'e NATO uyarısı.
Fabrika basıp<br>bir kişiyi öldürdü

Fabrika basıp
bir kişiyi öldürdü

​Adana'da öfkeli koca dehşet saçtı.
FETÖ'yü<br>bağrına bastı

FETÖ'yü
bağrına bastı

FETÖ'cü eski askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya annesiyle CHP ve İYİ Parti'ye teşekküre koştu.

FETÖ NATO belgelerine girdi

FETÖ NATO belgelerine girdi

​Uluslararası bir anlaşmada FETÖ ilk kez terör örgütü olarak yer aldı.
Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.
LGS'de sonuçlar bugün

LGS'de sonuçlar bugün

​Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Baltıklar ısınacak

Baltıklar ısınacak

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Soğuk Savaş 2.0'ı başlatabilir.
Kutlu'nun 75 yılı kitaplaştı

Kutlu'nun 75 yılı kitaplaştı

​'Üç Konuşma İki Albüm' kitabı Dergah Yayınları'ndan çıktı.
En düşük emekli aylığı belli oldu

En düşük emekli aylığı belli oldu

​TBMM'de kabul edildi.
Z kuşağı da özleyecek

Z kuşağı da özleyecek

​Her yaştan hayranı olan Malkoçoğlu'nu Z kuşağı da andı.
Vurguncuların mallarına el konuldu

Vurguncuların mallarına el konuldu

​Evcil'in özel jeti de var.

​Kasaplar odası uyardı: Bakkal, manav ve berber kıyma çekemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.