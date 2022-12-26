Daha uzun daha yorucu: Grip salgınına karşı uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu yıl özellikle çocuklarda daha uzun süren ve daha yorucu geçen solunum yolu enfeksiyonlarının şubatın sonuna kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir miktar arttığını, hastanelerde biraz yoğunluk yaşandığını ancak bunun şu anda yönetilebilir halde olduğunu aktaran Memişoğlu, kışın görülmesi beklenen bu tür enfeksiyonlara bu yıl biraz fazla rastlanılsa da sağlık altyapısıyla durumun üstesinden gelebilecek halde olduklarını söyledi.

Kemal Memişoğlu

Memişoğlu, özellikle bu tür hastalıkları ağır geçirme riski bulunan yaşlıların, enfeksiyon riski bulunan kapalı alanlarda maske takmalarını ya da bu alanlara girmemelerini tavsiye etti. Memişoğlu, “Biraz daha uzun sürüyor bu seferkiler, biraz daha yoruyor, şubatın sonuna kadar devam eder” dedi.

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