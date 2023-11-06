Della Miles boykota destek verdi: Parasını kesersek İsrail’i durdururuz

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dünyanın çeşitli ülkelerinde protestolarla karşı çıkılıyor. Liderler bazında baktığımızda ise çok az lider Gazzelilerin yanında duruyor. Hatta İsrail’i destekleyenler bile var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sadece Müslüman ülkelerinin sessizliğini düşünmüyorum, Dünya neden bekliyor diye düşünüyorum ve Gazze’de yaşanan bu akıl almaz soykırımı izliyorum. Kendini koruyamayanları korumak bizim görevimiz. Üzgünüm, kızgınım, hayal kırıklığına uğradım ve acı doluyum. Tanrı hepimize bu güzel topraklardan payımızı verdi ama açgözlülük ve para hırsı orayı yok etti. Dünya liderleri zaman içerisinde kardeşçe olması gereken ilişkileri yok etti. İnsan türünün özünden gelen iyiliği sona erdi. Nefret ya da sevgi ebeveynlerimizden öğrenilir ve nesilden nesle aktarılır. Bu soykırımın bir an önce bitmesi için dua ediyorum. Geriye ne kaldıysa evlerini yeniden inşa etmelerine yardım etmemiz gerekiyor. Ancak kırılan kalplerini yalnızca Allah yeniden inşa edebilir.

DÜNYA LİDERLERİ OTURUP KONUŞSUN

İsrail mallarına yönelik boykotlar yapılıyor. Siz de sosyal medyalarınızdan bu boykotlara destek veriyorsunuz. Sizce işe yarar mı ve İsrail’i durdurmak için başka neler yapılabilir?

Bütün kötülüklerin temeli paradır. Para her zaman insanın gözünü açmıştır. İnsanlar genelde paralarına ve maddi kaynaklarına dokunduğunuzda sizi dinlemeye başlarlar. İsrail’i de bu şekilde durdurabiliriz. Savaşlardan bıktık! Bütün liderlerden oturup birbirleriyle konuşmalarını ve dünyaya huzur getirmelerini rica ediyorum. El sıkışın, birbirinizin gözlerine bakın ve önünüzdeki insanı görün.

SİSTEM TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUZ

Batı’da Filistin yanlısı olan ve Filistin’le ilgili gösterilere katılanlar ya işlerinden atılıyor ya da kara listeye alınıyor. Bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İfade özgürlüğümüzün ve protesto hakkımızın olduğunu söylüyorlar. Ama bu işten atılma veya kara listeye alınmayla sonuçlanıyorsa, sistem tarafından tehdit edildiğimizin bir göstergesi. Sürekli bir şok içinde olduğum için kelimelere boğuluyorum. Sadece dua ediyorum ve insanların ayağa kalkıp konuşma hakları için mücadele etmeyi bırakmamalarını umuyorum.

AYRIMCILIK BAŞKA KATLEDİLMEK BAŞKA

Siyahi bir Amerikan vatandaşı olarak siz veya bir yakınınız hiç ayrımcılığa uğradı mı? Şimdi aynı ayrımcılık Müslümanlara yapılıyor, ne düşünüyorsunuz?

İnsanlar her gün bir şekilde ayrımcılığa uğruyor. Ancak ayrımcılığa uğramakla katledilmenin hiçbir karşılaştırması olamaz. Geçmiş geçmişte kaldı, şimdiyse barış içinde ilerlemenin zamanı geldi. Her ırkın kendi halkına yönelik yanlış davranışlarda payı vardır. Atalarımızın kanunlarına göre yaşamaya devam edeceksek o zaman neden eğitim, teknoloji ve tıp bilimlerini geliştirmeye çalışıyoruz? Bütün bunları geliştirebiliyorsak neden düşünme ve paylaşma şeklimizi geliştiremiyoruz?







