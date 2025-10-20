Deniz Feneri Derneği Gazze Şeridi’nde sıcak yemek desteği sunan en aktif Türk sivil toplum kuruluşu oldu

Raporda, Deniz Feneri Derneği, Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde sıcak yemek desteği sunan en aktif Türk sivil toplum kuruluşu olarak gösterildi.





Bu tespit, yalnızca bir kurumun başarısını değil, Türk milletinin merhametinin, vicdanının ve insanlığa uzattığı elin sahadaki yansımasını ortaya koyuyor.





Gazze’de Hayat Direnişle Devam Ediyor





Savaşın, yıkımın ve açlığın ortasında, Gazze’de hayat yalnızca direnişle değil, yardımseverliğin eliyle sürüyor.

Deniz Feneri Derneği, bölgede 15 aşeviyle her gün binlerce mazluma sıcak yemek ulaştırarak, en zor şartlarda bile insanlığa umut oluyor.





Gazze’deki aşevleri, sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda “yaşama tutunmanın simgesi” haline gelmiş durumda.

Yıkılmış binaların, bombalanmış okulların, enkaza dönmüş sokakların arasında her gün binlerce kişi, Deniz Feneri gönüllülerinin dağıttığı sıcak yemeklerle hayata sarılıyor.





Birleşmiş Milletler Raporu: Türkiye’nin Vicdanı Gazze’de





Birleşmiş Milletler raporu, Gazze’de görev yapan uluslararası ve yerel yardım kuruluşlarının faaliyetlerini analiz ederek yayımlandı.





Raporda, Deniz Feneri’nin, sıcak yemek dağıtımı, insani yardım sürekliliği ve saha koordinasyonu açısından “örnek model” olarak değerlendirildiği vurgulandı.





Deniz Feneri Derneği, yalnızca Gazze’de değil, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü yardım operasyonlarıyla biliniyor.

Bu nedenle OCHA raporu, Türkiye’nin insani yardım alanındaki küresel gücünü ve sivil toplum kapasitesini de uluslararası platformda görünür kıldı.









Gazze’de Kalıcı Bir Yardım Mekanizması





Bugün itibarıyla Deniz Feneri Derneği, Gazze’de yalnızca gıda değil, barınma, sağlık, eğitim ve psikolojik destek gibi temel alanlarda da aktif bir rol üstlenmiş durumda.





Derneğin Gazze’deki faaliyetlerinden öne çıkan rakamlar şöyle:





• 6.000 kişiye barınma imkânı

• 1.500 çocuğa giyim desteği

• 190 öğrenciye Kur’an eğitimi

• 5000 öğrenciye çadırda eğitim olanağı

• 2 milyon 650 bin kişiye sıcak yemek desteği

• 1 milyon kişiye içme suyu sağlanması

• 350 yetime düzenli nakit yardım

• 25.000 kişiye gıda paketi dağıtımı

• 400 aileye zekât desteği

• 180.000 aileye kurban eti ulaştırıldı

• Mobil ambulanslarla sağlık hizmeti

• Binlerce öğrenciye sosyal ve psikolojik destek

• Binlerce hastaya fizik tedavi ve cerrahi yardım

• Yüzlerce kişiye “Deniz Feneri Arama Kurtarma” acil arama kurtarma desteği veriliyor.





Bu rakamlar, Gazze’de Deniz Feneri’nin sadece bir yardım kuruluşu değil, bir yaşam hattı olduğunu gösteriyor.









Sağlıkta Tarihi İş Birliği: Deniz Feneri – El Vefa Ortaklığı





Deniz Feneri Derneği, Gazze’de sağlık hizmetlerini kalıcı hale getirmek için yeni bir adım daha attı.

Dernek ile El-Vefa Fizik Tedavi ve Uzman Cerrahi Hastanesi arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmayla, savaş mağduru Gazze halkının sağlık hizmetlerine daha etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir biçimde erişebilmesi hedefleniyor.





Özellikle bombardımanlarda yaralanan, uzuv kaybı yaşayan veya psikolojik travma geçiren binlerce kişinin tedavisi için ortak bir rehabilitasyon sistemi oluşturuldu.





Deniz Feneri’nin bölgeye gönderdiği mobil ambulanslar da hastaların taşınması ve acil müdahale hizmetlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev yapıyor.





“Gazze’de Yalnız Değilsiniz” – Bir Milletin Vicdanı





Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:





“Gazze’deki kardeşlerimiz dünyanın en ağır insani sınavlarından birini yaşıyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden her gün bombalar yağarken, biz oradayız.

Birleşmiş Milletler’in raporu, aslında Türk milletinin vicdanının tescilidir.

Biz sadece yardım değil, umut taşıyoruz.

Gazze halkı yalnız değildir; Türkiye yanındadır.”





Gazze’de Yıkımın Boyutu: 50 Milyar Dolarlık Felaket





İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda:

• 61 bin 709 kişi hayatını kaybetti,

• 111 bin 588 kişi yaralandı,

• 38 bin çocuk yetim kaldı,

• 450 bin konut hasar gördü,

• 170 bin konut tamamen yıkıldı,

• 34 hastane, 80 sağlık merkezi ve 212 sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

Gazze’deki soykırımın bıraktığı maddi zarar 50 milyar doları aşarken, bölge halkı temel yaşam ihtiyaçlarına erişemez hale geldi.

Tüm bu tabloya rağmen, Deniz Feneri ekipleri, bombardıman altındaki bölgelerde bile yardım ulaştırmaya devam ediyor.





Küresel Tecrübe, Kalıcı İyilik





Deniz Feneri Derneği, 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle dünyanın birçok bölgesinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.

Afrika’dan Asya’ya, Balkanlardan Ortadoğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren dernek, Türkiye’nin “iyilik diplomasisi”nin en güçlü temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Gazze’deki varlığı, sadece bir yardım operasyonu değil; aynı zamanda insanlık onurunu koruma mücadelesi olarak görülüyor.





Bağışlar Umuda Dönüşüyor





Deniz Feneri Derneği, Gazze’deki çalışmalarına halkın desteğiyle devam ediyor.

Vatandaşlar, küçük bir SMS göndererek dahi bu büyük iyilik hareketine ortak olabiliyor.

SMS ile Bağış:

• 5560’a GAZZE yaz → 50 TL bağışla

• 5407’ye GAZZE yaz → 180 TL bağışla





Gazze’ye Umut, Dünyaya Vicdan: Deniz Feneri





Birleşmiş Milletler’in 2025 raporunda yer alan bu takdir, Deniz Feneri Derneği’nin sahadaki gücünü uluslararası düzeyde teyit ederken; Türk milletinin insanlığa uzattığı yardım elinin ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha gösterdi.

Gazze’de bir çocuk gülümsüyorsa, bir aile sıcak yemeğe kavuşabiliyorsa, bir yaralı tedavi olabiliyorsa — orada Deniz Feneri vardır.

Çünkü Deniz Feneri sadece yardım etmez; iyiliği yaşatır, umudu taşır, insanlığı onurlandırır.



