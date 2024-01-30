Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Geyikli-Bozcaada, Narlı-Marmara, kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatları tarifeye uygun olarak devam ettiği aktarıldı.