Denizden çıkanlar yok artık dedirtti

Bodrum Belediyesi dalgıçlarının gönüllü ve özverili çalışmalarıyla devam eden “Denize En Çok Mavi Yakışır” deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında bu hafta Ortakent-Yahşi Müsgebi Cafe yanındaki sahilden itibaren scuba ve serbest olmak üzere toplam 14 dalgıç, limanın etrafını dolaşarak denizi atıklardan arındırdı.

Yaklaşık iki saat süren temizlik çalışmasında aralarında futbol topu, spor ayakkabısı ve halı gibi çeşitli eşyanın da bulunduğu çok sayıda atık, kıyıya çıkartıldı.

Çalışmalarda 51 kilogram plastik atık, 15 kilogram metal atık, 42 kilogram tekstil, 40 kilogram evsel atığı ve 25 kilogram da cam atık olmak üzere toplam 173 kilogram atık, ayrıştırma işlemlerinin ardından toplanarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Etkinliğe öğrencilerde katıldı

Her yaz sezonu öncesinde başlatılan ve denizlerimizin temiz kalması için yerli ve yabancı vatandaşları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Deniz Dibi Temizliği”ne Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Marmara Koleji öğrencileri de katıldı. Dalgıçların denizde bulunduğu sırada öğrenciler ise sahil bandını temizledi. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlileri tarafından etkinliğe katılan öğrencilere çöplerin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilere denizden çıkartılan halı, cam ve plastik şişe, teneke meşrubatlar, otomobil lastikleri, balık ağları ve kopmuş olta iğnelerinin denizlerimize ve özellikle denizde yaşayan canlılara verdikleri zararlar anlatıldı. Toplanan bu atık maddelerin cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüme gönderildiğini ve gönderilen atıkların tekrar yeni ürünler olarak geri döndüğünü söyleyen yetkililer, öğrencilerden çevre ve deniz temizliği konusunda duyarlı olmalarının gerekliliğini önemle belirtti.

Sedef ve Gül Reis teknelerinin de atıkları toplamak için destek verdikleri Ortakent-Yahşi deniz temizliği sonrası Bodrum Belediyesi dalgıçları, 06 Mart 2019 Çarşamba günü Akyarlar sahilinde temizlik çalışmalarını sürdürecek.

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