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Hayat

Deprem bölgesine 1 milyon kitap

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, depremlerden etkilenen 11 ili gezici kütüphanelerle ziyaret ederek 1 milyon kitap dağıtacak.

04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gezici Kütüphane, deprem bölgesinde.

Gezici Kütüphane, deprem bölgesinde.

“Bir Kitap da Benden Projesi” kapsamında 2 otobüs gezici kütüphane, ilçelerde kurulan konteyner kentleri gezerek afetzedelere kitap dağıtıyor. Gezici kütüphaneler, 20 Haziran’a kadar Gaziantep’te, 21-26 Haziran’da Kilis’te, 3-9 Temmuz’da Hatay’da, 10-16 Temmuz’da Osmaniye’de, 17-23 Temmuz’da Adana’da, 24-30 Temmuz’da Kahramanmaraş’ta, 31 Temmuz-8 Ağustos’ta Adıyaman’da, 7-13 Ağustos’ta Malatya’da, 14-20 Ağustos’ta Elazığ’da, 21-27 Ağustos’ta Diyarbakır’da, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde ise Şanlıurfa’da olacak.



#Bir Kitap da Benden Projesi
#Edebiyat
#Gezici Kütüphane
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