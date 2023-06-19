Deprem bölgesine 1 milyon kitap

Gezici Kütüphane, deprem bölgesinde.
“Bir Kitap da Benden Projesi” kapsamında 2 otobüs gezici kütüphane, ilçelerde kurulan konteyner kentleri gezerek afetzedelere kitap dağıtıyor. Gezici kütüphaneler, 20 Haziran’a kadar Gaziantep’te, 21-26 Haziran’da Kilis’te, 3-9 Temmuz’da Hatay’da, 10-16 Temmuz’da Osmaniye’de, 17-23 Temmuz’da Adana’da, 24-30 Temmuz’da Kahramanmaraş’ta, 31 Temmuz-8 Ağustos’ta Adıyaman’da, 7-13 Ağustos’ta Malatya’da, 14-20 Ağustos’ta Elazığ’da, 21-27 Ağustos’ta Diyarbakır’da, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde ise Şanlıurfa’da olacak.