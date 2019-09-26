Saat 01.31'de Ege Denizi'nde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilenler arasında 'Deprem çantası' yer alıyor.
Doğal afetlerden biri olan depremden korunmak amaçlı deprem çantası hazır olmalıdır. Peki, deprem çantası neden önemlidir? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? İşte deprem çantası ve içindekiler...
Deprem çantası neden gerekli?
Deprem, doğal afetlerden biridir. Doğal afetler, insana zarar veren, maddi ve manevi hasara yol açan önlenemez olan felaketlerdir.
Türkiye birinci derece deprem kuşağında yer aldığı için depremlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Depremden korunmak amaçlı depremlere karşı tedbirler alınmalıdır. Bunun için deprem çantasının hazır halde bulunması gerekmektedir.
Çantada bulunması gerekenler
Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.
1. Çadır
Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.
2. Battaniye
Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.
3. Giysi
Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.
4. Bolca su
Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur.
5. İlaç
Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.
6. Konserve
En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.
7. Çakmak
Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.
8. Düdük
Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.
9. Yağmurluk
Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.
10. Islak mendil
Hijyenik ıslak mendiller, sizi bir süre boyunca suyun yerine geçerek idare edecektir.
11. Kıymetli evraklar
Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.12. Çok Amaçlı Çakı
Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.
13. El feneri
Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.14. Pil
Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.
15. Tuvalet kağıdı
Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı ihtiyaçlarınız için çok faydalı olacaktır.
16. İlk yardım çantası
Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.
17. Para
İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.
18. Ayakkabı
Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.
19. Kesici alet
Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı kesici aleti de çantanızda bulundurun.