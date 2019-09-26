Hayat Deprem çantasında bulunması gerekenler
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Deprem çantasında bulunması gerekenler neler?

Deprem çantasında bulunması gerekenler

Son zamanlarda gerçekleşen depremlerden sonra vatandaşlar, deprem çantasında nelerin bulunması gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar su, fener, enerji veren yiyecekler, düdük, giysi gibi eşyaların çantada mutlaka yer alması gerektiğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem çantasında bulunması gerekenler.
Deprem çantasında bulunması gerekenler.

Saat 01.31'de Ege Denizi'nde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilenler arasında 'Deprem çantası' yer alıyor.

Doğal afetlerden biri olan depremden korunmak amaçlı deprem çantası hazır olmalıdır. Peki, deprem çantası neden önemlidir? Deprem çantasında bulunması gerekenler neler? İşte deprem çantası ve içindekiler...

Deprem çantası neden gerekli?

Deprem, doğal afetlerden biridir. Doğal afetler, insana zarar veren, maddi ve manevi hasara yol açan önlenemez olan felaketlerdir.

Türkiye birinci derece deprem kuşağında yer aldığı için depremlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Depremden korunmak amaçlı depremlere karşı tedbirler alınmalıdır. Bunun için deprem çantasının hazır halde bulunması gerekmektedir.

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Çantada bulunması gerekenler

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.

1. Çadır

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.
2. Battaniye

Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.

3. Giysi

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.

4. Bolca su

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Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur.
5. İlaç

Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.
6. Konserve

En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.
7. Çakmak

Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.
8. Düdük

Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.
9. Yağmurluk

Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.

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10. Islak mendil

Hijyenik ıslak mendiller, sizi bir süre boyunca suyun yerine geçerek idare edecektir.

11. Kıymetli evraklar

Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.12. Çok Amaçlı Çakı

Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.
13. El feneri

Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.14. Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

15. Tuvalet kağıdı

Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı ihtiyaçlarınız için çok faydalı olacaktır.

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16. İlk yardım çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.
17. Para

İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.

18. Ayakkabı

Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.
19. Kesici alet

Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı kesici aleti de çantanızda bulundurun.

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