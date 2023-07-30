Depreme rağmen şampiyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerin 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Uluslararası Kimya Olimpiyatında Türkiye’yi temsil eden öğrencilerin de 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandığını açıkladı. Gençler bu başarı ile tarihe geçti. Geçen yıl yine Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya alan Duru Özer, Kahramanmaraş’ta deprem felaketini yaşamasına rağmen bu yıl da bilgisayar olimpiyatından altın madalyayla döndü.İsveç’in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden, Duru Özer altın, Bergüzar Yürüm Gümüş ve Nehir Karatopcu bronz madalya kazanırken, İsviçre’nin Zürih kentindeki yarışmada ise Berkan Tarak altın madala kazandı.