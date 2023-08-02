Depremzedelere hakaretini 'Atatürkçüyüm' diye savunan Eda Ece reklam yüzü olduğu Disney Plus'a tek laf edemedi

Her fırsatta Atatürkçü olduğunu söyleyen oyuncu Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a laf edemedi.
Reklam yüzü olunca tepki gösteremedi
Tepkilerin odağı olduğu dönemde Atatürk'ün arkasına sığınan Ece, reklam yüzü olduğu Disney Plus'ın, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamamasına sesini çıkarmadı.
Ece, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından Disney Plus'a yönelik hiçbir paylaşımda bulunmadı.
Ne olmuştu?
Disney Plus’ın 8 milyon dolar harcadığı ancak ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisini Fox TV'de yayınlama kararı almıştı.
Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istemişti.