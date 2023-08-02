|
Hayat

Depremzedelere hakaretini 'Atatürkçüyüm' diye savunan Eda Ece reklam yüzü olduğu Disney Plus'a tek laf edemedi

Katıldığı ödül töreninde depremzedeleri aşağılayan oyuncu Eda Ece, kendisini savunurken "Mustafa Kemal Atatürk’ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’ni ne kadar çok sevdiğimi beni tanıyan herkes biliyor" ifadelerini kullanmıştı. Tepkilerin odağı olduğu dönemde Atatürk'ün arkasına sığınan Ece, reklam yüzü olduğu Disney Plus'ın, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamamasına sesini çıkarmadı.

16:36 . 2/08/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Her fırsatta Atatürkçü olduğunu söyleyen oyuncu Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a laf edemedi.

Her fırsatta Atatürkçü olduğunu söyleyen oyuncu Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a laf edemedi.

Ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleri ile tepki çeken Eda Ece isimli oyuncu, tepki görünce 'mizah yaptım' diyerek konuyu Atatürk’e bağlamış ve
"Mustafa Kemal Atatürk’ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’ne ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor."
kendisini savunmuştu.

Reklam yüzü olunca tepki gösteremedi

Tepkilerin odağı olduğu dönemde Atatürk'ün arkasına sığınan Ece, reklam yüzü olduğu Disney Plus'ın, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu Atatürk dizisini yayınlamamasına sesini çıkarmadı.

Ece, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından Disney Plus'a yönelik hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Ne olmuştu?

Disney Plus’ın 8 milyon dolar harcadığı ancak ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisini Fox TV'de yayınlama kararı almıştı.

Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istemişti.



#Eda Ece
#Atatürk
#Disney Plus
34 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya hava durumu: Antalya Eyyam-ı Bahur etkisi altında