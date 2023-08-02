Depremzedelere hakaretini 'Atatürkçüyüm' diye savunan Eda Ece reklam yüzü olduğu Disney Plus'a tek laf edemedi

Ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleri ile tepki çeken Eda Ece isimli oyuncu, tepki görünce 'mizah yaptım' diyerek konuyu Atatürk’e bağladı. Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mustafa Kemal Atatürk’ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’ne ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor." sözleriyle depremzedeleri aşağıladığı sözlerini gölgelemeye çalıştı. Eda Ece ödül aldığı konuşmasında, "deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi, onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." ifadelerini kullanmıştı.