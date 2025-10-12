Dergilik: Kadın yazarlar

Her sayısında okuruna bir hediye vermeyi gelenekselleştiren Edebiyat Ortamı’nın 106. sayısı Yaşar Nezihe kitabıyla geldi. Kitabın yazarı derginin yönetmeni Mehmet Kurtoğlu. Kapağını kadın yazarlarımızın fotoğraflarıyla süsleyen dergi, yeni sayısında ‘kadın edebiyatçılar’ı konu edinmiş. Edebiyatçı Kadın Yazarlar başlıklı dosya, Nesrin Karaca (selam olsun) hocamın yazısıyla açılıyor. Canan Örs, Sadık Yalsızuçanlar, İsmail Aykanat, Mehmet Nuri Yardım, A. Yağmur Tunalı, Mustafa Uçurum, Semra Aksoy, Mehmet Kurtoğlu, Şakir Diclehan ve Ersin Özarslan dosya yazarları. Dosya, Emine Işınsu’nun Şair Kız ve Kelebek başlıklı hikâyesiyle bitiyor. (Kadın yazarları yine kadın yazarlarımız yazsaydı manidar olurdu!) Dolu dolu bir sayıyla okurunu selâmlayan 148 sayfalık dergi, yazı hücumuna uğramış olmalı ki girişteki metinde dergiyi tercih eden ‘dostlar’a bazı tavsiyelerde bulunulup, “… ardı ardına onlarca şiir ve yazı göndermeyiniz” uyarısı yapılmış. Bu sayıda Canan Örs, İsmail Aykanat ve Şuhrat Arif’in aralarında olduğu (7’si çeviri) 20 şairin şiirine yer verilmiş. Edebiyat Ortamı’nın söyleşi konuğu Şener Şükrü Yiğitler’in misafir ettiği ‘çocuk’ dostu Mustafa Ruhi Şirin. “Günlüklerim çocuk tarihimizin sosyal romanı gibi okunabilir” diyor Şirin ağabey. İsmini anamadığım dergi yazarlarının affını rica ederek şiir diyorum. Mehmet Aycı’dan: /Kan tozu yağıyor üzerimize / Kan akıyor doğunun ırmakları/. Edebiyat dergisine, edebiyatortami@gmail.com e posta adresinden veya 0312 229 82 44 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Nusret Özcan’ın 23 Nisan 203 tarihinde Dergibi’de yayımlanan söyleşisinden: İstanbul’daki hareketliliğin dünyanın bir başka şehrinde olacağını tahmin etmiyorum. İstanbul’da her an yeni ve çılgın bir şeyler olabilir. ... İstanbul tarifi kolay kolay yapılamayacak bir şehir. Efsunlu, hırçın, cazibeli, netameli, belalı, cezbedici. ... Hadis-i Şerif’e mazhar oluşuna bağlıyorum ben bunu. Payitaht oluşuna... Osmanlı’nın en büyük mührü oluşuna ve tabii konumuna... Boğaz’ı, Haliç’i, tarihi ve arı oğulu gibi sürekli hareketli oluşuna...

Edebiyat Ortamı'ndan:

“Kadınla ilgili pek çok meselede olduğu gibi kadın ve edebiyat etkileşimi de sadece bizim ülkemizde değil, bütün kültürlerde tartışılagelmiş bir konudur. Duyarlılık, fıtrat, anne olma formasyonu, annelik durumları... belki bir başka algı, hayatı anlama, tanımlama ve yaklaşmada başka türlü bir kadınsı incelik getiriyor. Hem bireysel hem toplumsal hem de sanatsal düzlemde kadının birçok yüzü, birçok şapkası ve görüntüsü var.”

Nesrin Karaca

SİZE BİR TEKLİF VAR

Teklif dergisi bir ‘düşünce’ dergisi. İki aylık düşünce dergisi alt başlığıyla yayımlanan Teklif’in sahibi Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı AŞ adına Mustafa Albayrak. İstanbul’da yayına hazırlanan ve yayın koordinasyonundan Dursun Çiçek’in sorumlu olduğu derginin Çiçek’in de aralarında olduğu altı kişilik yayın kurulu var. Rıdvan Tulum’un sorumlu yazı işleri müdürü olduğu Teklif’in tashihi Sümeyye Şahin Altınsoy’a emanet.

Mizanpajıyla dikkat çeken dergiye, https://www.teklifdergisi.com/ internet adresinden veya 0212 467 65 17 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

Teklif’in elimdeki 22. sayısı 244 sayfa. Yayın kurulunun Sanat Üzerine başlıklı giriş yazısıyla açılan dergide Açık Oturum, Sütunlar, Söyleşi, Kitabiyât, Alıntı ve Çeviri bölüm başlıkları altında yaklaşık yirmi ismin imzası var.

Bu sayıdaki altı kişilik açık oturumun konusu tahmin edilebileceği üzere sanat.

Giriş yazısından bir soru cümlesiyle bağlayayım sözü: Güzel, müteâl midir? Güzel ve yüce nasıl ilişkilenirler? Güzel, iyinin simgesi midir?

Dünyaya, hayata, sanata dair teklifiniz her daim olsun ve açık olun ‘teklif’lere…

'Roman' nereye gidiyor?

Altı yılı geride bırakan Şiraze, 31. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Kudret Ayşe Yılmaz yönetimindeki derginin giriş yazısında, derginin yoluna devam edebilmesi için okurlar ‘abone’liğe davet ediliyor. (Abone olmak için: sirazedergisi.com). Kapağa çıkarılan anonsta soruluyor: Türk Romanı Nereye Gidiyor? Bu soruya cevap bulmak için akademisyen, eleştirmen, editör ve romancılara; “Türk romanının özellikle 2000 sonrası durumunu nasıl değerlendiriyor, bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş. M. Sedat Sert ve Kudret Ayşe Yılmaz’ın editörlüğündeki dosya için 12 isim görüş belirtmiş. Kısa kalmış gibi geldi bana dosya. Türk romanı konuşulacaksa daha geniş katılım olmalı, daha çok sayfa ayrılmalıydı. (Söyleşiler de çok kısa tutuluyor!) Bu sayıda iki söyleşi konuğu var. İlki öykü ve eleştiri metinlerinden tanıdığımız Selçuk Orhan. Diğeri de edebiyat araştırmacısı ve akademisyen Bahriye Çeri. M. Sedat Sert’in Romana Dair Düşünceler başlıklı metniyle kapanan dergide, Necmettin Turinay Hoca romanların peşine düşmüş. Mehmet Fatih Birgül, İsmail Kara hocamın Resimli Cumhuriyet Din Kitabı’nı irdelemiş. Tahsin Yıldırım, Nurettin Topçu Hoca’nın kütüphanesi üzerine bir metin kaleme almış. Ali Sali ‘ortak kitap’ çıkarma konusuna değinmiş. Son söz: Şiraze’ye abone olalım, abone bulalım! Kitap kültürü dergisine, irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0542 726 71 89 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Sınır ötesinde yazmak

Başlığını 14 sayısı yayımlanan Berdücesi’nin ‘dosya’sından uyarladım. Melek Demirdöğen’in son okumasını yaptığı derginin bu sayıdaki dosyası, Diaspora Türk Edebiyatı: Sınır Ötesinde Yazmak başlıklı. Bilge Doğan, Fatma Türk ve Hüseyin Mehmet üçlüsünün hazırladığı dosyaya Danimarka’dan Nazlı Balcı, Makedonya’dan Mümin Ali, Avusturya’dan Zümra Ufuk, Almanya’dan Yasemin Kelkit, Fransa’dan Sevda Bayraktar, Hollanda’dan Yuseyrenur Yılmaz, Yunanistan’dan Esra Belço, Kosova’dan Canset Mulaşaban, Amerika’dan Beyza Yaşar, İtalya’dan Duygu Er Quilichini, Belçika’dan Zeynep Zuhal Kılınç, Bosna Hersek’ten Belkıs Öznur Köylü ve Arnavutluk’tan Nada Dosti katkı sağlamış. Arka kapağını Hasan Aycın ustamızın çizgisi süsleyen dergide, beş öykücüyle dört şairin çalışması yer bulmuş. Bu sayının söyleşi konuğu Arap edebiyatının ‘özgün’ ve ‘üretken’ kalemlerinden İbrahim Nasrallah. Çevirisini Mustafa İsmail Dönmez’in üstlendiği konuşmayı Bilge Doğan hazırlamış. Son söz şiirin. Esma Polat’tan: Sözcüklere şefkattir her suskunluk hamlesi. Mevsimlik kültür, edebiyat ve sanat dergisine berducesidergisi@@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.







