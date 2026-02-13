Dev horon, tulum, kızak! 3. Kümbet Kar Festivali başlıyor: Beyazın ritmi sislerin ardındaki yaylada tutulacak

Kümbet Yaylası, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kümbet Kar Festivali ile beyazın coşkusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14-15 Şubat tarihlerinde Kümbet Dağ Evi ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, doğa, müzik ve yöresel kültürü bir araya getirecek.

Festival 14 Şubat Cumartesi, iç mekânda canlı müzik ve açık hava DJ performanslarıyla başlayacak. Gün boyunca kurulacak Yakamoz Pazarı’nda el sanatları ve atölye çalışmaları ziyaretçilerle buluşacak. Doğa kampı, kış kampı, kar mağarası yapımı, doğa yürüyüşleri ve kızakla kayma etkinlikleri ise festivale renk katacak.

15 Şubat Pazar günü müzik ve sahne performansları ön plana çıkacak. DJ performanslarının yanı sıra Giresun Folklor Ekibi yöresel oyunlarıyla sahne alacak.

Konserler, offroad araç etkinlikleri ve çocuklara yönelik aktivitelerle festival, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Kış mevsimini bir şenliğe dönüştürmeyi amaçlayan 3. Kümbet Kar Festivali, bölge turizmine katkı sağlamayı ve Kümbet Yaylası’nı dört mevsim cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

📌 Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: https://www.instagram.com/kumbetdagevi/



