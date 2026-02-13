Yeni Şafak
Dev horon, tulum, kızak! 3. Kümbet Kar Festivali başlıyor: Beyazın ritmi sislerin ardındaki yaylada tutulacak

Dev horon, tulum, kızak! 3. Kümbet Kar Festivali başlıyor: Beyazın ritmi sislerin ardındaki yaylada tutulacak

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:22 13/02/2026, Cuma
3. Kümbet Kar Festivali başlıyor: Beyazın ritmi Kümbet’te tutulacak!
Giresun’un gözde kış destinasyonlarından Kümbet Yaylası, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kümbet Kar Festivali ile kış turizminin kalbinin attığı adres olacak. 14-15 Şubat tarihlerinde Kümbet Dağ Evi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, doğa, müzik ve yöresel kültürü aynı çatı altında buluşturacak. Karla kaplı yaylada festival atmosferini zirveye taşıyacak organizasyon, 7’den 70’e herkese açık olacak.

Kümbet Yaylası, bu yıl üçüncüsü düzenlenen
ile beyazın coşkusuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14-15 Şubat tarihlerinde
ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, doğa, müzik ve yöresel kültürü bir araya getirecek.

Festival 14 Şubat Cumartesi, iç mekânda canlı müzik ve açık hava DJ performanslarıyla başlayacak. Gün boyunca kurulacak Yakamoz Pazarı’nda el sanatları ve atölye çalışmaları ziyaretçilerle buluşacak. Doğa kampı, kış kampı, kar mağarası yapımı, doğa yürüyüşleri ve kızakla kayma etkinlikleri ise festivale renk katacak.

15 Şubat Pazar günü müzik ve sahne performansları ön plana çıkacak. DJ performanslarının yanı sıra Giresun Folklor Ekibi yöresel oyunlarıyla sahne alacak.

Konserler, offroad araç etkinlikleri ve çocuklara yönelik aktivitelerle festival, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Kış mevsimini bir şenliğe dönüştürmeyi amaçlayan 3. Kümbet Kar Festivali, bölge turizmine katkı sağlamayı ve Kümbet Yaylası’nı dört mevsim cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

📌 Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:

