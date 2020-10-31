Milli Eğitim Bakanlığının önümüzdeki yılı kapsayan yol haritasında dikkat çekici hedefler yer aldı. Yol haritasında tüm eğitimin kademelerinde okullaşma oranlarının artırılması hedeflenirken, öğrencilerin Türkçe ve matematik yeterliliklerinin artırılması planlanıyor.

MESLEKLİYE DÖNER SERMAYE MÜJDESİ

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak. Yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak. Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek Programı uygulanacak. Afet riski taşıyan okul binaları için yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek. 100 özel eğitim sınıfı dersliği, 100 destek eğitim odası, 100 uygulama evi, 100 meslek edinme atölyesi yapılacak. 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim bünyesindeki atölyelerin döner sermaye gelirleri yüzde 20 artırılacak.