Hayat Deve güreşlerinden elde edilen gelirle halı saha yapılacak
AKTÜEL

Deve güreşlerinden elde edilen gelirle halı saha yapılacak

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri organizasyonundan elde edilen gelirle halı saha tesisi yapılacak.

Haber Merkezi AA
38 devenin yer aldığı organizasyonda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.
38 devenin yer aldığı organizasyonda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

Serik ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Töngüşlü Mahalle Muhtarlığınca 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri organizasyonu gerçekleştirildi. 38 devenin yer aldığı organizasyonda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

Güreşler sırasında zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer, zor anlar yaşattı. Güreşlerin ağalığını ise geçen yılın güreş ağası, işadamı Recep Şimşek, açık artırma usulüyle yapılan ihale ile 170 bin liraya yeniden aldı.

Töngüşlü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Büyükak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Deve güreşlerinden elde edilecek geliri, gençlere halı saha yapmak için kullanacaklarını dile getiren Büyükak, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Amacımız sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek ve gençlerimizi spora teşvik etmek. Burada bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Diriliş Ertuğrul günü: Yemeğini alıp geliyorlar
HAYAT
Diriliş Ertuğrul günü: Yemeğini alıp geliyorlar

Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı
HAYAT
Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

Pestil ve kömeli gelinlik ilgi görüyor
HAYAT
Pestil ve kömeli gelinlik ilgi görüyor
Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sahaya kesici aletle Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar

Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar
93 terörist daha etkisiz

93 terörist daha etkisiz

Şubat ayında düzenlenen operasyonların bilançosu açıklandı.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayı TÜFE yüzde 19.67, ÜFE 29.59 oldu.

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

​Seçimlere sayılı günler kala istifa eden CHP'li üyeler topluca AK Parti rozeti taktı.

FETÖnün F-16 casusluğu

FETÖnün F-16 casusluğu

ASELSAN'daki kripto yapılanması deşifre edildi.
PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

İşbirliği yapan terör örgütleri teröristleri saldı.
Şiddetli yağış geliyor

Şiddetli yağış geliyor

​Meteoroloji'den Türkiye'nin güneyi için uyarı.
Hortum 22 can aldı

Hortum 22 can aldı

​ABD'yi vuran hortum felaketi her şeyi yıktı geçti.
Son düzlükte yeni taktik

Son düzlükte yeni taktik

AK Parti'nin kampanyasında üçüncü aşama başladı.
Adalaraücretsiz ulaşım

Adalaraücretsiz ulaşım

Binali Yıldırım, müjdeyi Büyükada'da verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.