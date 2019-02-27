Diriliş Ertuğrul günü: Yemeğini alıp geliyorlar

Üç yıldır yediden yetmişe köyün tüm erkekleri, dizinin yayın saatinden birkaç saat önce köy kahvesinde toplanıp önce evden getirdikleri yemekleri birlikte yiyor, daha sonra da tarihi bugüne taşıyan Ertuğrul Bey, İlbilge Hatun, Turgut Alp, Bamsı Beyrek, Hayme Ana gibi kahramanları izlemek için ekran karşısına geçiyor.

FOTOĞRAF 9 Osman Bey'e en başından beri ihanet eden öz amcası Dündar Bey'i öldürtü. Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak. Osman Bey'in komutası altında olan Turgut Alp'in kuşattığı İnegöl'ü fethetti. 1299 yılıda Osmanılı'nın kuruluşu olarak kabul etti. Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazandı. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması ile Osman Gazi, siyasi ve askeri gücü arttıracak. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Dizide merhametli padişan bu bağışlarınında yer alacağı bekleniyor. Osmanlı henüz Söğüt'te küçük bir beylik iken bile çevresindeki güçlerle askeri ve siyasi ilişkilere büyük önem veriyordu. Bizans'ı çok yakından izleyen Osman Gazi, komşu tekfurun kızını esir alarak bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıdı. Kendiliğinden Müslüman olan Nilüfer Hatun'u, Orhan Bey ile evlendirdi. Sögüt'e yerleşen Nilüfer Hatun, Osmanlı hanedanında yüzyıllar boyunca sürecek 'yabancı' gelin geleneğinin de ilk temsilcisi oldu. Dizide yer alacak olan bu bölüm maceralarla dolu olacak. Osman Gazi döneminde yaşanan en garip olay ise, 40 cengaverini kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokması ve bu yolla kaleyi fetmesidir. 1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti. . Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, bu yıl bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu olan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ve başarıları ekranlara gelecek. İlginç fikirleri ile yaptığı başarılar dizide yer alacak. BiP'te paylaş

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Beypınarlıların "Diriliş" geleneğini bilen çevre köylüler de zaman zaman diziyi izlemek için köye geliyor. Köy sakini ve Beypınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelik, yaptığı açıklamada, 3 yıldır diziyi her hafta kaçırmadan köy kahvehanesinde heyecan içerisinde takip ettiklerini söyledi. Çelik, Osmanlı torunları olarak diziyi çok beğendiklerini ifade etti.

Dizi başlamadan önce köy sakinlerinin evlerinde hazırladıkları yemekleri kurdukları sofralarda kahvehanede yediklerini anlatan Çelik, dizi sayesinde kendi köyü ve çevre köylüler arasında da kaynaşma olduğunu belirtti.

Topluca yenen yemekten sonra diziyi izliyorlar.

Kumpirden ev yemeğine

Dizinin ilk haftalarında sobada pişirdikleri patatesler eşliğinde izledikleri diziyi, şimdi topluca yenen yemekten sonra izlemeye başladıklarını aktaran Çelik, "İlk diriliş dizisini izlemeye başladığımızda kahvehanede patates kumpir yapıyorduk. Daha sonra kahvehaneye gelen arkadaşlara çorba çıkaralım dedik. Şu an ise herkes evinden yemek getiriyor ve burada hep birlikte yiyoruz, hep birlikte Diriliş'i izliyoruz" dedi.

Çelik, köy kahvehanesinde diziyi izlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i de davet etti.

Birlik beraberlik içerisindeler

Köy sakinlerinden Mustafa Çelikbaş da dizi sayesinde köyün tüm erkeklerinin bir araya geldiklerini, bunun da daha çok kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Köklerini anlatan bir yapım olması nedeniyle hem tarihi geçmişi öğretmesi hem de kaynaşmayı sağlamaya vesile kılmasıyla dizinin köyde bir gelenek oluşturduğunu vurgulayan Çelikbaş, "Hep birlikte seyrediyoruz. Köyce tarihimizi merak ettik ve 3 yıldır kaçırmadan izliyoruz" diye konuştu.

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