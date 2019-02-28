Pestil ve kömeli gelinlik ilgi görüyor

Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, kentte gelinlik mağazası açtı. Gelinliğin yanı sıra abiye ve özel tasarım elbiseler diken Parlak, kumaşı pestil ve köme ile süsleyerek gelinlik yaptı. Parlak'ın 10 günde hazırladığı gelinlik ilgi gördü. Gelinliği görmek için mağazaya gelenler fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.

Gelinlikler büyük ilgi görüyor.

Yöreye özgü tasarım ortaya çıkarmak istediğini dile getiren Ayşegül Öznur Parlak, şöyle açıklamada bulundu:

"Stilistlik eğitimi aldım ve kendime ait çizimlerim var. Amacımız bir şeyler üretmekti. Kendimi ve yöremizi tanıtmak açısından farklı bir tasarımı ortaya çıkardık. Gelinliğimizde alt malzemelerimizi hazırladık. Kalıbımızı çıkardık ve çıkardığımız kalıbımızı pestilimizle beraber sıvadık. Küçük kömelerimizle beraber süslerimizi yaptık. Uğur getirmesi için de nazar boncukları kullandık. Gelinliklerin sadece beyaz renkle değil de, farklı renklerde olabileceğini gösterdik."

Gelinliği kumaş sanıyorlar

Vitrinde sergiledikleri gelinliğin sadece kumaştan yapıldığını düşünenler olduğunu söyleyen Parlak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dükkanıma geldiklerinde gelinliğe yakından bakıp, pestil ve kömeden olduğunu görünce çok şaşırıp, fotoğraf ve ya selfie çekilenler oluyor. Merak edip il dışından sadece fotoğraf çekmek için gelenler oldu. Küçük şehirlerde de farklı şeylerin olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Burada da insanların ileriye dönük girişimci, farklı hayal güçlerinin gelişmiş olduğunu anlatmak istiyoruz.

Hayalin sınırı yok, onun içi hayallerinin peşinden koşsunlar ve bırakmasınlar" diye konuştu.Mağazaya gelinliği görmeye gelen Gül Sinem Yavru da daha önce bu tarz gelinlik görmediğini belirterek, "Gelinlik bu yörenin tarzını gösteriyor. Pestillerle, kömelerle ve mavi boncuklarla süslemişler. Harika, değişik, benim hoşuma gitti. Çok güzel bir tasarım, yapanları tebrik ederim."

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